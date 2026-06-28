Grande colpo per i Chicago Fire, che prossimamente avranno nella propria rosa una leggenda del calcio europeo degli ultimi anni come Robert Lewandowski. Dopo aver giocato per quattro stagioni al Barcellona, infatti, l'attaccante polacco ha deciso di non rinnovare il proprio contratto. Di conseguenza, ha voluto intraprendere una nuova avventura della sua esperienza calcistica. Tra le tanti voci di calciomercato che lo hanno accostato anche a due big della Serie A come Milan e Juventus, alla fine il centravanti ha scelto di lasciare in Europa per andare a giocare negli Stati Uniti d'America.

Lewandowski sarà un nuovo giocatore dei Chicago Fire

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Sicuramente, i tifosi del Milan e della Juventus sognavano di vedere Lewandowski in Serie A. Tuttavia, i suoi quasidi età e l'alto stipendio che percepisce hanno reso il suo arrivo in Italia quasi impossibile. Intanto i Chicago Fire, che militano nella, hanno dato il via all'operazione per portare negli Stati Uniti l'ex giocatore di. Alla fine, la squadra con sede nella città di altre franchigie molto famose in altri sport ha portato a termine questa trattativa ed avrà l'onore di accogliere tra le proprie file il giocatore polacco.

Negli ultimi minuti, con il suo classico slogan "HERE WE GO!", il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su X notizia della chiusura della trattativa che porterà il classe 1988 ai Chicago Fire. Il centravanti, due settimane fa, ha anche visitato la città che si trova nello Stato dell'Illinois. La settimana prossima, Lewandowski metterà la firma sul contratto che lo legherà alla Maquina Roja. Tra l'altro, tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, il club statunitense ha avuto in squadra giocatori polacchi come Piotr Nowak e Jerzy Podbrozny.

Vitoria-gasteiz, Spagna - 13 maggio 2026: Robert Lewandowski del Barcelona si riscalda prima della partita de LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Barcelona all'Estadio de Mendizorroza. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Un altro calciatore che ha fatto la storia nel calcio europeo, quindi, sta per vestire la maglia dei Chicago Fire. Prima di Lewandowski, infatti, hanno giocato ad Illinois calciatori molto noti. Tra questi possiamo menzionare Hristo Stoickov, ex Barcellona e Parma che ha vinto il Pallone d'Oro nel 1994. In seguito il centrocampista tedesco Bastian Schweinsteiger, leggenda del Bayern Monaco. Negli ultimi anni anche lo svizzero Xherdan Shaqiri, attualmente al Basilea ma con un passato al Bayern ed al Liverpool con tanto di parentesi all'Inter.