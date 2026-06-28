Per la stagione che verrà, l'Ajax ha bisogno di rinforzi di esperienza e ha messo nel mirino Marc-André ter Stegen. Il giocatore tedesco, infatti, ha ormai perso il posto da titolare al Barcellona ed anche la fascia da capitano. I catalani, quindi, hanno intenzione di cederlo ed ecco che arriva il club olandese che lo vorrebbe prendere con la formula del prestito annuale. Le parti stanno trattando per trovare l'accordo e sono emersi alcuni dettagli sull'operazione, la quale potrebbe costare caro al club Campione di Spagna.

Trattativa tra Ajax e Barcellona per il prestito di ter Stegen

Nel corso della stagione terminata ormai da circa un mese, ter Stegen ha disputato la prima parte con la maglia del Barcellona. Tuttavia, il tedesco ha giocato poco a causa di uned anche dell'arrivo di. Il tutto ha portato alla cessione in prestito alin occasione della seconda parte dell'annata. Con il suo nuovo club, però, l'estremo difensore ha ottenuto la retrocessione nella. Terminato il prestito, il giocatore ha fatto ritorno in Blaugrana ma potrebbe partire di nuovo e sempre a titolo temporaneo. Il quotidiano spagnolo Marca, infatti, ha riportato che l'Ajax sta trattando con il Barça per poter avere l'estremo difensore.

Girona, Spagna - 26 gennaio 2026: Marc-André ter Stegen del Girona si riscalda prima della partita de LaLiga EA Sports tra Girona e Getafe al Montilivi Stadium. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Michel, nuovo tecnico del club di Amsterdam che fino allo scorso mese ha allenato proprio Girona, ha richiesto per la sua rosa il portiere teutonico avendolo allenato nella seconda parte della stagione passata. Tuttavia, la trattativa tra le parti potrebbe avere delle difficoltà a causa dello stipendio che ter Stegen percepisce, cosa che i Lancieri non possono permettersi. Il club che milita in Eredivisie, quindi, avrebbe richiesto di farsi carico solo di una parte di esso, per la precisione del 10-15% di esso. Il Barcellona, quindi, si ritroverebbe a pagare una parte molto importante del compenso di un calciatore che vestirebbe la maglia di un club proveniente da un altro Paese.