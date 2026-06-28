Il Mondiale 2026 della nazionale olandese viene improvvisamente scosso da una terribile tragedia familiare. Cody Gakpo, stella e attaccante degli Orange, sta vivendo ore di immenso dolore. Il calciatore, attualmente impegnato nella rassegna iridata in Nord America, stava trascinando sul campo la propria nazionale a suon di grandi prestazioni, avendo già messo a segno 2 gol e 1 assist nel match d'esordio contro la Svezia. Tuttavia, proprio durante il ritiro con la squadra, il giocatore ha ricevuto la notizia più devastante: la tragica perdita del figlio che la compagna portava in grembo.

Le parole di Gakpo su Instagram: "Momento difficile, io e la mia famiglia chiediamo privacy e spazio"

Nonostante il dolore straziante, l'attaccante del Liverpool ha voluto diffondere un breve ma toccante messaggio sui propri canali social ufficiali. Gakpo ha spiegato come in questo momento sia lui che i suoi cari abbiano l'assoluto bisogno di isolarsi dal clamore mediatico per poter elaborare un lutto così profondo, confermando comunque che, nonostante la tragedia, il suo Mondiale andrà avanti per onorare la maglia e la memoria del piccolo.

Cody Gakpo, esulta dopo un gol con il Liverpool. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

In risposta al post della sua storica partner, il calciatore ha scritto: "Questo è un momento estremamente difficile per la nostra famiglia. Chiediamo gentilmente privacy e spazio in questo momento. Grazie per la vostra comprensione."

Le parole della compagna Noa Van Der Bij

Anche la storica fidanzata del calciatore, Noa Van Der Bij, ha voluto esprimere il suo dolore sui social network e ha deciso di pubblicare un messaggio straziante che ha commosso l'intero mondo del calcio.

Caricamento post Instagram...

Queste sono state le sue devastanti dichiarazioni: "Con il cuore spezzato, condividiamo la devastante notizia che il nostro bambino è venuto a mancare durante la gravidanza. Grazie per il vostro amore e supporto. Elijah Raphael Gakpo. Amato per sempre. Per sempre nostro figlio."

Nonostante il dolore indescrivibile, Cody Gakpo ha scelto di non abbandonare i compagni e rimarrà negli Stati Uniti insieme alla sua nazionale.