Lionel Messi va a segno per la settima partita consecutiva ai Mondiali: è record. L'Argentina chiude il suo girone da prima e affronterà Capo Verde
Il momento in cui Capo Verde ha fatto la storia! Giocatori esultano per la qualificazione ai sedicesimi
Ha continuato a scrivere la storia del Mondiale all'età di 38 anni e non poteva che continuare a farlo, ora che gli anni sono diventati 39. Nel successo dell'Argentina sulla Giordania, Lionel Messi firma un nuovo record che probabilmente resisterà a lungo: nessuno prima d'ora, aveva mai segnato in sette partite consecutive in un Campionato del Mondo.
Messi, il nuovo recordIl fuoriclasse argentino ha segnato in ognuna delle sue ultime sette presenze al Mondiale con l'Argentina, arrivando a 11 reti in un questo arco di gare. Con la rete siglata alla Giordania nell'ultima sfida del girone, Messi sale inoltre a 19 gol complessivi nella competizione, allungando ulteriormente su Miroslav Klose nella classifica dei marcatori all-time e aggiungendo altri sette gol al precedente primato di 117 gol con la Nazionale argentina, raggiunto nell'amichevole contro l'Islanda, nel pre Mondiale: ora sono infatti ben 124 i gettoni complessivi, considerando le due triplette contro Algeria e Austria e, appunto, il gol contro la Giordania.
Il successo sulla Giordania e il prossimo turnoPartito dalla panchina, Messi è entrato nella ripresa e ha chiuso il match con una punizione perfetta all'80esimo, dopo che il gol di Tamari al minuto 55 aveva riaperto i conti per gli avversari. Prima dell'ex blaugrana, l'Argentina era andata in vantaggio con un altro grande calcio piazzato di Lo Celso al 19esimo minuto del primo tempo, per poi chiudere i primi quarantacinque minuti avanti di due gol con il raddoppio di Lautaro Martinez.
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Con questo successo, l'Albiceleste chiude la fase a gironi a punteggio pieno davanti all'Austria, seconda classificata, che ha pareggiato 3-3 con l'Algeria ma che vola anch'essa al prossimo turno. Ai Sedicesimi di finale l'Argentina affronterà Capo Verde, sorpresa del torneo e alla prima fase eliminatoria della sua storia, in una gara in programma il 4 luglio.
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