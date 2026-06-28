Ha continuato a scrivere la storia del Mondiale all'età di 38 anni e non poteva che continuare a farlo, ora che gli anni sono diventati 39. Nel successo dell'Argentina sulla Giordania, Lionel Messi firma un nuovo record che probabilmente resisterà a lungo: nessuno prima d'ora, aveva mai segnato in sette partite consecutive in un Campionato del Mondo.

Messi, il nuovo record

Il fuoriclasse argentino ha segnato in ognuna delle sue ultime sette presenze al Mondiale con l'Argentina, arrivando ain un questo arco di gare. Con la rete siglata allanell'ultima sfida del girone,sale inoltre acomplessivi nella competizione, allungando ulteriormente sunella classifica dei marcatori all-time e aggiungendo altri sette gol al precedente primato dcon la Nazionale argentina, raggiunto nell'amichevole contro l', nel pre Mondiale: ora sono infatti beni gettoni complessivi, considerando le due triplette controe, appunto, il gol contro la Giordania.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il successo sulla Giordania e il prossimo turno

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Partito dalla panchina,è entrato nella ripresa e ha chiuso il match con una punizione perfetta all'80esimo, dopo che il gol dial minuto 55 aveva riaperto i conti per gli avversari. Prima dell'ex blaugrana,era andata in vantaggio con un altro grande calcio piazzato dial 19esimo minuto del primo tempo, per poi chiudere i primi quarantacinque minuti avanti di due gol con il raddoppio di

Con questo successo, l'Albiceleste chiude la fase a gironi a punteggio pieno davanti all'Austria, seconda classificata, che ha pareggiato 3-3 con l'Algeria ma che vola anch'essa al prossimo turno. Ai Sedicesimi di finale l'Argentina affronterà Capo Verde, sorpresa del torneo e alla prima fase eliminatoria della sua storia, in una gara in programma il 4 luglio.