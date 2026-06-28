La fase a gironi del Mondiale si è ormai chiusa e le squadre terze qualificate sono state definite. Ci aspettano le prime sfide ad eliminazione diretta: i sedicesimi di finale, che iniziano stasera con Sudafrica-Canada.

Finiti i gironi: inizia la fase ad eliminazione diretta

Questo Mondiale ospitato da tre nazioni (Stati Uniti, Messico e Canada), ed allargato a 48 squadre ci offre un nuovo turno ad eliminazione diretta, i sedicesimi di finale, e la possibilità di qualificarsi ad esso anche come terza in classifica nel proprio gruppo. Su dodici compagini ne passano otto, definite al termine della fase a gironi. Ecco quindi le otto migliori terze: Rep. Dem. Congo, Svezia, Ghana, Ecuador , Bosnia-Erzegovina, Algeria, Paraguay, Senegal.

Salutano la kermesse, invece, la Corea, l'Iran, la Scozia e l'Uruguay di Bielsa.

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

I sedicesimi di finale: tabellone e orario italiano

Si apre, quindi, la fase delle gare ad eliminazione diretta. Dentro o fuori e testa all'obiettivo finale: la Coppa del Mondo. Si comincia questa sera, domenica 28, con ilche affronta i padroni di casa del, alle ore 21 italiane. Lunedi alle ore 19 ilse la vedrà con i, mentre alle 22:30 tocca allacon il. Martedì 30 guardaresarà più complesso: bisogna svegliarsi alle 3 di notte. Alle 19, invece, giocano. Lascende in campo, sempre martedi, alle ore 23 contro la

Il primo luglio, alle tre di notte, ecco il Messico contro l'Ecuador, mentre alle 18 Inghilterra-Congo. Chiude il menù di giornata, alle 22, il Belgio che affronta il Senegal. Due luglio: alle 2 di notte gli USA di Pulisic contro la Bosnia e alle 21 Spagna-Austria. Il giorno dopo è il turno, all'una di notte, del Portogallo di Ronaldo contro la Croazia di Modric: pezzi di storia recente del Real Madrid. Sempre il tre luglio, ci sono Svizzera-Algeria alle 5 del mattino, Australia-Egitto alle 20 e alla mezzanotte il calcio d'inizio di Argentina-Capo Verde. La fase dei sedicesimi si chiude il 4 luglio con Colombia-Ghana: ore 3,30 di notte.