Il Mondiale si avvia alla lunga strada che ci condurrà alla finale: da oggi ogni gara è da dentro o fuori
Capo Verde si qualifica ai sedicesimi, nel Paese esplode la festa
La fase a gironi del Mondiale si è ormai chiusa e le squadre terze qualificate sono state definite. Ci aspettano le prime sfide ad eliminazione diretta: i sedicesimi di finale, che iniziano stasera con Sudafrica-Canada.
Finiti i gironi: inizia la fase ad eliminazione direttaQuesto Mondiale ospitato da tre nazioni (Stati Uniti, Messico e Canada), ed allargato a 48 squadre ci offre un nuovo turno ad eliminazione diretta, i sedicesimi di finale, e la possibilità di qualificarsi ad esso anche come terza in classifica nel proprio gruppo. Su dodici compagini ne passano otto, definite al termine della fase a gironi. Ecco quindi le otto migliori terze: Rep. Dem. Congo, Svezia, Ghana, Ecuador, Bosnia-Erzegovina, Algeria, Paraguay, Senegal.
Salutano la kermesse, invece, la Corea, l'Iran, la Scozia e l'Uruguay di Bielsa.
The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
I sedicesimi di finale: tabellone e orario italianoSi apre, quindi, la fase delle gare ad eliminazione diretta. Dentro o fuori e testa all'obiettivo finale: la Coppa del Mondo. Si comincia questa sera, domenica 28, con il Sudafrica che affronta i padroni di casa del Canada, alle ore 21 italiane. Lunedi alle ore 19 il Brasile di Ancelotti se la vedrà con i Samurai Blu, mentre alle 22:30 tocca alla Germania con il Paraguay. Martedì 30 guardare Olanda-Marocco sarà più complesso: bisogna svegliarsi alle 3 di notte. Alle 19, invece, giocano Norvegia e Costa d'Avorio. La Francia di Mbappè scende in campo, sempre martedi, alle ore 23 contro la Svezia.
Il primo luglio, alle tre di notte, ecco il Messico contro l'Ecuador, mentre alle 18 Inghilterra-Congo. Chiude il menù di giornata, alle 22, il Belgio che affronta il Senegal. Due luglio: alle 2 di notte gli USA di Pulisic contro la Bosnia e alle 21 Spagna-Austria. Il giorno dopo è il turno, all'una di notte, del Portogallo di Ronaldo contro la Croazia di Modric: pezzi di storia recente del Real Madrid. Sempre il tre luglio, ci sono Svizzera-Algeria alle 5 del mattino, Australia-Egitto alle 20 e alla mezzanotte il calcio d'inizio di Argentina-Capo Verde. La fase dei sedicesimi si chiude il 4 luglio con Colombia-Ghana: ore 3,30 di notte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA