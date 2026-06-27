Dopo nove stagioni, 215 presenze e 16 trofei, Dani Ceballos e il Real Madrid si separano di comune accordo: una stagione ai margini porta all'addio
Si chiude un'altra pagina di storia al Bernabeu: dopo gli addii di Carvajal e Alaba, anche Dani Ceballos saluta ufficialmente il Real Madrid dove diverse stagioni in maglia Blancos. Una stagione difficile, tra infortuni e anche polemiche, in seguito alla quale il centrocampista ha deciso di risolvere il suo contratto con un anno di anticipo.
L'addio è ufficiale: il comunicato del clubAttraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Real Madrid ha annunciato la separazione con Ceballos: "Real Madrid e Dani Ceballos hanno concordato di comune accordo di porre fine al suo tempo come giocatore per il nostro club. Dani Ceballos è un giocatore del Real Madrid dal 2017, durante uno dei periodi di maggior successo della nostra storia. Nel corso delle sette stagioni ha fatto parte della prima squadra, ha giocato 215 partite e ha vinto 16 titoli: 3 Coppe Europee, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Super Coppe Europee, 2 Leghe Spagnole, 1 Copa del Rey e 3 Super Coppe spagnole. Il Real Madrid ringrazia Dani Ceballos per il suo impegno e la sua dedizione durante il suo tempo in difesa della nostra maglia, e auguriamo a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questo nuovo capitolo della loro vita. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa."
Anche il centrocampista spagnolo ha voluto salutare i tifosi con una lettera personale, pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui ha scritto di lasciare il club con la serenità di aver dato tutto per quella maglia e di averla difesa con orgoglio.
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Una stagione di difficoltà e polemicheL'addio di Ceballos arriva al termine di un'annata complicata. Con l'arrivo di Xabi Alonso sulla panchina e poi il passaggio di testimone ad Arbeloa, il centrocampista ha visto il proprio spazio ridursi sempre di più, relegato a ruolo di riserva, ma dietro l'addio ci sarebbe anche la vicenda che ha scosso Valdebebas. A maggio, una violenta lite tra Valverde e Tchouameni in allenamento era finito sui media di tutto il mondo: il capitano uruguaiano aveva riportato un trauma cranico dopo essere caduto contro un tavolo e il club aveva sanzionato entrambi con una multa di 500 mila euro a testa. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Estadio Deportivo', e poi ripreso a livello internazionale anche da 'Football Espana', sarebbe stato proprio Ceballos a far filtrare ai media i dettagli della resa, parlandone con amici e conoscenti esterni all'ambiente.
Un gesto che Arbeloa avrebbe giudicato come una vera e propria slealtà verso il gruppo, incrinando definitivamente il rapporto tra i due. Da quel momento il centrocampista è stato escluso dalle convocazioni, scendendo sempre meno in campo o racimolando pochi minuti a partita. relegato e comprimario con l'arrivo di Xabi Alonso e poi di Arbeloa, Ceballos era finito anche nella lista dei giocatori indicati alla cessione, salvo poi decidere di comune accordo di terminare il contratto.
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