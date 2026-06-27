Nottata dolceamara per la Spagna di De La Fuente. La Roja batte l'Uruguay 1-0, si qualifica ai sedicesimi da prima nel girone ma perde pezzi importanti in vista del proseguo. Nico Williams ha riportato un fastidio all'inguine, Yeremy Pino, invece, la frattura della clavicola.

Spagna, fasce incerottate

La partita d'esordio contro, terminata 0-0 nell'incredulità totale, ha mostrato tutte le difficoltà dellaa trovare degli sbocchi decisivi senza poter ricorrere alle proprie frecce sulle fasce.ha convocato quattro esterni d'attacco: Victor Munoz , appena acquistato dal, fresco vincitore della Conference League con ile la superstar Lamine Yamal . Nessuno di loro è partito dall'inizio contro gli africani, chi malconcio e chi a scopo precauzionale. Nella seconda del girone, contro l'ha iniziato dal primo minuto lasciando il segno con una rete ma, soprattutto, dando una concreta alternativa nello stile di gioco, che tanto era mancata all'esordio.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 31: Lamine Yamal della Spagna reagisce durante un'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Questa notte, De La Fuente si è affidato nuovamente al 10 del Barcellona e ad Alex Baena, non propriamente un'ala pura. L'attaccante dell'Atlético Madrid ha deciso la gara, complice una papera mastodontica, e neanche la prima del suo Mondiale, di Fernando Muslera. Ma è nella ripresa che i cambi del CT spagnolo non vanno a buon fine. Non per motivi di campo ma per due brutti infortuni che hanno terminato anzitempo la partita e, probabilmente, anche il Mondiale di Nico Williams e Yeremy Pino.

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Le entità degli infortuni

L'ala del, subentrata al 66' al posto del match winner, ha riportato la frattura della clavicola. L'infortunio sembra serissimo e, per tale ragione,potrebbe aver concluso qui la sua Coppa del Mondo. Ne ha parlato: "Purtroppo potrebbe trattarsi di una frattura alla clavicola, vedremo. Domani si sottoporrà ad alcuni esami. Sta soffrendo molto, e lo sforzo che ha fatto per arrivare fino alla fine della partita è stato straordinario, eroico. Gli sono molto grato, e i suoi compagni di squadra lo sono ancora di più".

ELCHE, SPAGNA - 11 OTTOBRE: Yeremy Pino della Spagna festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Ferran Torres durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Georgia allo stadio Manuel Martinez Valero l'11 ottobre 2025 a Elche, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Diversa e, probabilmente, meno grave l'identità dell'infortunio di Nico Williams. Il calciatore dell'Athletic Bilbao, subentrato all'amico Yamal al 76', ha riportato un fastidio all'inguine. Come riporta Mundo Deportivo, lo staff medico della RFEF si è detto pessimista dopo i primi esami. In giornata si sottoporrà a ulteriori verifiche per determinare il grado dell'infortunio, dopo essere tornato dalla pubalgia. Con due dei quattro esterni d'attacco fermi ai box, si accelera per il recupero di Victor Munoz. Il nuovo giocatore del Liverpool si è allenato separatamente dal gruppo, dunque, non è detto che riuscirà ad esserci nella sfida dei sedicesimi contro una tra Algeria e Austria, in programma il 2 luglio alle 21:00.