Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha annunciato che Messi, capocannoniere del Mondiale, entrerà soltanto a gara in corso contro la Giordania.
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Lionel Messi non giocherà da titolare la prossima partita del Mondiale dell'Argentina contro la Giordania. Il capitano con la dieci sulle spalle dovrà attendere il secondo tempo per poter giocare. La Seleccion è già certa del primo posto nel gruppo J. Il match con gli asiatici, dunque, rimane una pura formalità.
Argentina, Scaloni allo storico giornalista: "Messi non gioca dal 1°"È stato Macaya Marquez, storico tifoso e giornalista argentino, a fare la domanda più scomoda al CT Lionel Scaloni in conferenza stampa. A 91 anni aveva una grande voglia di saperne di più a riguardo della formazione a cui ha pensato l'allenatore suo connazionale. Ebbene, è stato parzialmente accontentato. Pur senza che gli fosse svelato l'11 titolare, inesorabilmente, gli è stato fatto l'annuncio sul giocatore più rappresentativo della Nazionale: "Leo andrà in panchina. Non annuncerò la formazione titolare definitiva, ma Leo entrerà a partita in corso".
È facile darsi delle spiegazioni su questa scelta. Messi e compagni sono già certi del passaggio del turno, oltre alla matematica garanzia del primato nel gruppo J. Avendo fin qui collezionato 6 punti su altrettanti a disposizione contro Algeria e Austria, non c'è possibilità alcuna di essere scavalcati all'ultima curva. Ai sedicesimi i sudamericani incontreranno la sorpresa più grande del Mondiale: il Capo Verde. Per questa ragione, Scaloni starebbe meditando su un turnover che evidentemente comprenderà anche la star più luminosa a sua disposizione.
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