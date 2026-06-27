Lionel Messi non giocherà da titolare la prossima partita del Mondiale dell'Argentina contro la Giordania. Il capitano con la dieci sulle spalle dovrà attendere il secondo tempo per poter giocare. La Seleccion è già certa del primo posto nel gruppo J. Il match con gli asiatici, dunque, rimane una pura formalità.

Argentina, Scaloni allo storico giornalista: "Messi non gioca dal 1°"

È stato, storico tifoso e giornalista argentino, a fare la domanda più scomoda al CT Lionel Scaloni in conferenza stampa. A 91 anni aveva una grande voglia di saperne di più a riguardo della formazione a cui ha pensato l'allenatore suo connazionale. Ebbene, è stato parzialmente accontentato. Pur senza che gli fosse svelato l'11 titolare, inesorabilmente, gli è stato fatto l'annuncio sul giocatore più rappresentativo della Nazionale: ". Non annuncerò la formazione titolare definitiva, ma Leo entrerà a partita in corso".

LUSAIL CITY (QATAR), 9 DICEMBRE 2022 – Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, festeggia con Lionel Messi dopo la vittoria ai calci di rigore nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputati al Lusail Stadium il 9 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

È facile darsi delle spiegazioni su questa scelta. Messi e compagni sono già certi del passaggio del turno, oltre alla matematica garanzia del primato nel gruppo J. Avendo fin qui collezionato 6 punti su altrettanti a disposizione contro Algeria e Austria, non c'è possibilità alcuna di essere scavalcati all'ultima curva. Ai sedicesimi i sudamericani incontreranno la sorpresa più grande del Mondiale: il Capo Verde. Per questa ragione, Scaloni starebbe meditando su un turnover che evidentemente comprenderà anche la star più luminosa a sua disposizione.

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Neo 39enne,, dato che finora è stato il solo a segnare per tutta l'Argentina. 5 le reti della sua squadra, 5 quelle siglate dall'8 volte vincitore del Pallone d'Oro. Certamente, i meriti sono da redistribuire comunque all'interno della squadra. Parola di Scaloni: "Il merito di tutto ciò che è stato fatto va ai ragazzi che sono sempre presenti e si allenano al massimo. Credo che quando si presenta un'opportunità, ci siano anche grandi giocatori che meritano di giocare.".