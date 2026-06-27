Al Lumen Field di Seattle va in scena il Pride Match, designato dalla FIFA ancor prima di sorteggiare i gironi, tra Egitto e Iran. Un vero e proprio ossimoro, considerando le leggi dei due paesi contro gli omosessuali. Il pareggio per 1-1 fa felici gli egiziani, forti del secondo posto, mentre, l'Iran non è ancora eliminato e spera di rientrare nelle migliori terze.

Egitto-Iran, finale al cardiopalma

Iran se le danno di santa ragione nei minuti iniziali e finali, in mezzo non accade praticamente nulla. I nordafricani, guidati sempre dal loro Re, vanno in vantaggio al quinto minuto grazie alla rete di, complice un non perfetto, portiere iraniano eroe in patria. L'ha subito l'occasione per rientrare in partita ma, il più talentuoso degli asiatici, si fa ipnotizzare dal dischetto da. Passano tre minuti e, dopo un assedio,trova il pari da angolo defilato.

AL RAYYAN, QATAR - JANUARY 23: Mehdi Taremi dell'Iran festeggia il gol del secondo punto della sua squadra durante la partita del Girone C della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Emirati Arabi Uniti allo Stadio Education City il 23 gennaio 2024 a Al Rayyan, Qatar. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Nella porzione centrale di gara calano i ritmi, complice un Egitto già qualificato dopo la sconfitta dell'Uruguay contro la Spagna. Ma è nei minuti di recupero che accade la qualunque. Infatti, l'Iran mette alle strette Salah e compagni, chiudendoli nella loro area di rigore, riuscendo a entrare con estrema facilità. Il forcing finale avrebbe premiato la squadra del CT Amir Ghalenoei, grazie alla rete rocambolesca siglata da Khalilzadeh. Dopo un'attenta revisione al VAR, l'arbitro polacco Marciniak annulla il gol per fuorigioco. Nonostante la mazzata ricevuta, l'Iran continua a creare occasioni e, da un cross in mezzo, Ezatolahi scheggia la traversa. La fortuna non ha premiato gli asiatici, sconsolati al termine del match, ma con ancora un lumicino di speranze di approdare ai sedicesimi.

"PRIDE: Orgoglioso, rispettoso, inclusivo, diverso, egiziano"



🏳️‍🌈 Dopo molte polemiche, i tifosi hanno sventolato bandiere arcobaleno al 'Pride Match' di ieri sera tra Egitto e Iran, nonostante le leggi ostili alla comunità LGBTQ+ di entrambi i governi.#Mondiale2026



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Gli accoppiamenti e le speranze

L', chiuso il girone al secondo posto alle spalle delper una peggiore differenza reti, affronterà ai sedicesimi l', il 3 luglio alle 20:00 al AT&T Stadium di. Con il pareggio di questa notte sorride ilche, dopo aver strapazzato di gol l', battuto 5-0, si qualifica aritmeticamente alla fase successiva. Nella classifica delle migliori terze, l'occupa, momentaneamente, la sesta posizione e deve sperare in diversi incastri. Gli asiatici passano il turno se: l'non pareggia contro l', laperde contro ile ilnon va oltre il pari contro l'