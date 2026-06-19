Sono giornate agrodolci per Victor Munoz. L'ala spagnola classe 2003 è stata appena acquistata dal Liverpool per una cifra intorno ai 40 milioni di euro dall'Osasuna. Un rinforzo importante per i Reds del nuovo allenatore Andoni Iraola, per sopperire all'addio di Mo Salah dopo 9 anni. Il talento made in La Masia, però, nonostante la firma con i 6 volte campioni d'Europa, sta attraversando un periodo delicato a causa di alcuni infortuni che stanno condizionando il suo primo Mondiale con la maglia della Roja.

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Le condizioni di Munoz

La Federazione spagnola ha comunicato che: "Durante il programma di recupero individualizzato, si è verificato un ulteriore infortunio muscolare che ritarderà il suo ritorno in campo". L'ennesima grana da risolvere per il CT, già alle prese con gli acciaccati Lamine Yamal . L'ormai exè reduce dalla miglior stagione della sua carriera: sono stati 7 i gol e 5 gli assist in 36 partite fra tutte le competizioni che lo hanno fatto finire sul taccuino del

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Lamine Yamal, Nico Williams e Victor Munoz della Spagna interagiscono prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

La partita contro Capo Verde ha messo in mostra tutta le difficoltà della Spagna a creare superiorità numerica. La scelta del CT di spostare a destra Ferran Torres e a sinistra Gavi si è rivelata azzardata e l'ingresso di Yamal, a 20 minuti dalla fine, ha dato gli impulsi che servivano pur senza ottenere la vittoria. Per questa necessità di avere costantemente un giocatore abile nel dribbling e nell'uno contro uno, Victor Munoz, in attesa del recupero al 100% di Nico Williams, sarebbe sarebbe stato fondamentale. E invece, la ricaduta muscolare ha fatto nuovamente precipitare la situazione in casa Furie Rosse, chiamate a vincere obbligatoriamente contro l'Arabia Saudita domenica alle 18:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

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Le caratteristiche di Victor Munoz

Ala poliedrica capace di giocare su tutte e due le fasce,dovrà ricoprire la zona di campo che è stata di. Un'investitura pesante ma voluta dae dalla dirigenza dei Reds. Nell'ultima stagioneha stabilito un record niente male: infatti, è stato il giocatore che ha compiuto più dribbling (12) in una singola partita nei top 5 campionati europei. Soprannominato El Avión, l'aereo, per la sua capacità di accelerare in un battibaleno e risultare imprendibile per gli avversari. In questo senso, con l'ha toccato quota 36 km/h in Liga. Una nuova freccia per ilma la concentrazione è totalmente rivolta alla Nazionale spagnola, con cuivuole essere protagonista già in questo Mondiale.

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