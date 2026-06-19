Il talentuoso spagnolo classe 2003, appena acquistato dai Reds per 40 milioni di euro, salterà anche la seconda sfida delle furie rosse
Capo Verde, tifosi in estasi per il pareggio con la Spagna
Sono giornate agrodolci per Victor Munoz. L'ala spagnola classe 2003 è stata appena acquistata dal Liverpool per una cifra intorno ai 40 milioni di euro dall'Osasuna. Un rinforzo importante per i Reds del nuovo allenatore Andoni Iraola, per sopperire all'addio di Mo Salah dopo 9 anni. Il talento made in La Masia, però, nonostante la firma con i 6 volte campioni d'Europa, sta attraversando un periodo delicato a causa di alcuni infortuni che stanno condizionando il suo primo Mondiale con la maglia della Roja.
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Le condizioni di MunozLa Federazione spagnola ha comunicato che: "Durante il programma di recupero individualizzato, si è verificato un ulteriore infortunio muscolare che ritarderà il suo ritorno in campo". L'ennesima grana da risolvere per il CT De La Fuente, già alle prese con gli acciaccati Nico Williams e Lamine Yamal. L'ormai ex Osasuna è reduce dalla miglior stagione della sua carriera: sono stati 7 i gol e 5 gli assist in 36 partite fra tutte le competizioni che lo hanno fatto finire sul taccuino del Liverpool.
La partita contro Capo Verde ha messo in mostra tutta le difficoltà della Spagna a creare superiorità numerica. La scelta del CT di spostare a destra Ferran Torres e a sinistra Gavi si è rivelata azzardata e l'ingresso di Yamal, a 20 minuti dalla fine, ha dato gli impulsi che servivano pur senza ottenere la vittoria. Per questa necessità di avere costantemente un giocatore abile nel dribbling e nell'uno contro uno, Victor Munoz, in attesa del recupero al 100% di Nico Williams, sarebbe sarebbe stato fondamentale. E invece, la ricaduta muscolare ha fatto nuovamente precipitare la situazione in casa Furie Rosse, chiamate a vincere obbligatoriamente contro l'Arabia Saudita domenica alle 18:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.
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Le caratteristiche di Victor MunozAla poliedrica capace di giocare su tutte e due le fasce, Victor Munoz dovrà ricoprire la zona di campo che è stata di Mohamed Salah. Un'investitura pesante ma voluta da Iraola e dalla dirigenza dei Reds. Nell'ultima stagione Munoz ha stabilito un record niente male: infatti, è stato il giocatore che ha compiuto più dribbling (12) in una singola partita nei top 5 campionati europei. Soprannominato El Avión, l'aereo, per la sua capacità di accelerare in un battibaleno e risultare imprendibile per gli avversari. In questo senso, con l'Osasuna ha toccato quota 36 km/h in Liga. Una nuova freccia per il Liverpool ma la concentrazione è totalmente rivolta alla Nazionale spagnola, con cui Victor Munoz vuole essere protagonista già in questo Mondiale.
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