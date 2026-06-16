Alla prima partita del Mondiale 2026, gli spagnoli hanno ottenuto un pareggio a reti bianche contro una selezione debuttante
Capo Verde, tifosi in estasi per il pareggio con la Spagna
Tra gli incontri che sono andati in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quello che ha messo di fronte la Spagna ed il Capo Verde. Le due squadre, infatti, si sono sfidate in occasione della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti.
Insieme ad Arabia Saudita ed Uruguay, spagnoli e capoverdiani compongono il Girone H della massima competizione intercontinentale. La Roja, però, contro la selezione africana ha pareggiato 0-0. Dopo il match, Lamine Yamal ha voluto spendere qualche parola scrivendo un messaggio sui social.
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Spagna-Capo Verde, Lamine Yamal: "Competizione lunga ed obiettivo ancora lontano"Molto probabilmente, la maggior parte del pubblico si aspettava che gli spagnoli di Luis De La Fuente, detentori del titolo di Campioni d'Europa, facessero una valanga di gol al piccolo Capo Verde che sta disputando per la prima volta nella sua storia i Mondiali. Ciò, però, non è successo e l'incontro è terminato a reti bianche. Tra l'altro, il 40enne portiere dei capoverdiani Vozinha ha vinto anche il premio di Man of the Match grazie alle sue parate che sono risultate fondamentali ai fini di questo risultato storico per la sua Nazionale.
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