Il Liverpool è pronto a mettere a segno il primo acquisto della nuova era targata Andoni Iraola. I Reds hanno infatti deciso di puntare con decisione su Victor Munoz, esterno offensivo dell’Osasuna e della nazionale spagnola, versando la clausola rescissoria da 40 milioni di euro prevista nel contratto del giocatore.

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Il Liverpool acquista Victor Munoz, il racconto della trattativa

Secondo quanto riportato dai media britannici, il club inglese ha già avviato le procedure necessarie per completare il trasferimento. Per accelerare i tempi e chiudere l’operazione il prima possibile,Una mossa che conferma la volontà della società di finalizzare l’accordo senza intoppi.

Il calciatore, 22 anni, rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama calcistico spagnolo. Capace di giocare sia sulla fascia destra sia su quella sinistra, Munoz si distingue per velocità, tecnica e versatilità tattica, caratteristiche che hanno convinto il Liverpool a investire una cifra importante per assicurarsene le prestazioni.

Per il giocatore sarebbe già pronto un contratto di sei anni, segnale della fiducia che il club ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita. L’operazione assume inoltre un valore simbolico, essendo destinata a diventare il primo acquisto ufficiale del Liverpool dopo l’arrivo in panchina di Andoni Iraola, scelto per raccogliere l’eredità di Arne Slot all’inizio di questo mese.

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Newcastle in advanced talks for days but #LFC enter the deal, verbally agree terms with Muñoz and activate €40m release clause.



All set to be signed and another big surpise. 🧨 pic.twitter.com/iKjFWsR1nx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

La carriera di Munoz è iniziata in una delle accademie più prestigiose del mondo, la Masia del Barcellona. Successivamente il giovane spagnolo è passato al Real Madrid, dove ha avuto l’opportunità di esordire con la prima squadra, collezionando due brevi apparizioni da subentrato. Nel luglio del 2025 si è trasferito all’Osasuna, trovando continuità e spazio per mettere in mostra il proprio talento.

Nella stagione 2025-26 della Liga, conclusa dall’Osasuna appena sopra la zona retrocessione, Munoz è stato uno dei protagonisti della squadra. Ha disputato 34 partite, 31 delle quali da titolare, mettendo a referto sei gol e due assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Liverpool, ora pronto ad accoglierlo ad Anfield.

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