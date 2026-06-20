Lamine Yamal è tornato a respirare l'atmosfera della Nazionale e lo ha fatto con il debutto assoluto al Mondiale, ma invita tutti alla prudenza. Il talento del Barcellona guarda avanti con fiducia, senza dimenticare le difficoltà vissute negli ultimi mesi e riservando parole speciali, tra gli altri, per Lionel Messi.

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Un rientro graduale e la paura dell'infortunio

Laha ritrovato uno dei suoi uomini più attesi, mapreferisce rimanere con i piedi per terra non accelerando i tempi. Intervistato alla 'TVE', il classe 2007 ha spiegato: "Mi sento molto bene, sono pronto a tutto ciò che vuole l'allenatore e non vedo l'ora che arrivi il giorno della partita, ma non posso ancora disputare novanta minuti. Non è necessario forzare, sono stato fuori dal campo per tanto tempo. Sto recuperando gradualmente". Il giovane fuoriclasse ha poi confessato di aver temuto per il proprio Mondiale, in seguito alla lesione muscolare dello scorso 23 aprile, che lo ha tenuto fuori per diverse settimane: "In quel momento il mio pensiero è andato subito al Mondiale. Non mi ero mai infortunato e sono stato preoccupato, ma fa parte del percorso e aiuta a maturare".

VILLARREAL, SPAGNA - 27 MARZO: Lamine Yamal della Spagna guarda durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Serbia all'Estadio de la Ceramica il 27 marzo 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'omaggio a Lionel Messi

Tra i passaggi più significativi dell'intervista c'è però quello dedicato a. Alla domanda sull'argentinonon ha avuto dubbi: "Ha dimostrato ancora di essere il migliore di sempre, non c'è discussione su questo. Il mio idolo è Neymar, ma Messi è il più forte. Se incontreremo la sua Argentina sarà meglio: significa che saremo arrivati in finale! ". Sul confronto con le altre stelle presenti nella Coppa del Mondo come, il talento spagnolo resta con i piedi per terra, spiegando: "Non voglio fare due gol solo perchè li ha fatti Mbappè, non sono ossessionato dai confronti. Voglio godermi tutto e voglio vincere. Non è il record personale che sto cercando".

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