Le sirene della Major League Soccer tornano a suonare con forza per Christian Pulisic, con il New York City FC pronto a fare follie pur di strapparlo al Milan. Sfruttando l'enorme scia di entusiasmo globale e commerciale legata ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, la franchigia del City Football Group avrebbe messo sul piatto una proposta faraonica: un contratto quinquennale da ben 10 milioni di dollari netti a stagione per convincere "Capitan America" a diventare l'icona assoluta del club e del calcio statunitense.

MILANO, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Christian Pulisic del Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della propria squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Milan allo stadio Giuseppe Meazza il 23 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nonostante l'offerta sia economicamente clamorosa, il Milan e la sua dirigenza non hanno alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. Per Gerry Cardinale e il nuovo assetto societario guidato dal tecnico Rúben Amorim, Pulisic è considerato un pilastro assolutamente incedibile e centrale sia per il progetto tecnico in campo, sia per lo sviluppo del brand rossonero. Salvo colpi di scena o una ferma volontà del calciatore (che al momento resta focalizzato sulla sua centralità in Europa), il Milan alzerà un muro invalicabile blindando la propria stella. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>