Zlatan Ibrahimovic sta affrontando una nuova avventura nel corso di questo Mondiale 2026, vestendo i panni di opinionista e commentatore per Fox Sports. Come sempre, lo svedese non è uno di quelli che si nasconde dietro a frasi fatte e, nelle ultime ore, una sua clamorosa dichiarazione in diretta TV sta facendo molto discutere, dividendo letteralmente il mondo del calcio in USA in due.

Ibra ha infatti sostenuto apertamente che gli Stati Uniti possono vincere la Coppa del Mondo e si tratta di una presa di posizione non da poco, quasi una provocazione per i puristi. Uno dei motivi principali per cui ha fatto discutere è che la nazionale statunitense non ha mai sollevato questo trofeo nella sua storia e non è mai stata una delle favorite.

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L'opinione di Ibrahimovic sulla sua outsider che può vincere

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Qualificazione ipotecata per gli USA con 6 punti fino ad ora

Ibrahimovic ha analizzato con grande entusiasmo l'inizio del torneo della selezione guidata in panchina da Mauricio Pochettino. Secondo l'ex attaccante,compiere il miracolo e arrivare ad, spinti soprattutto dal calore travolgente del pubblico di casa. In competizioni così brevi il "momentum" e l'entusiasmo psicologico contano quanto la tattica, e gli USA devono sfruttare questa onda per caricarsi partita dopo partita.Lo svedese si è espresso così in diretta: "Se prima non ci credevate, lo ripeto: iniziate a crederci. Hanno un intero paese alle spalle, e. Oggi hanno fatto una buona prestazione. Ad essere onesti, l'Australia oggi non è stata una minaccia. L'ho detto anche prima, ciò che è successo prima del Mondiale non conta.Il momento positivo che hanno ora è proprio ciò di cui hanno bisogno. Devono solo continuare a prendere fiducia di partita in partita".Con la vittoria per 2-0 sull'Australia che è valsa l'accesso ai sedicesimi di finale,a punteggio pieno. Questo inedito e rivoluzionario torneo a 48 squadre si sta rivelando estremamente emozionante e ricco di colpi di scena, con molte nazionali pronte ad affermarsi come grandi rivelazioni. Finora gli USA sono senza dubbiosul piano del gioco e della coralità, esattamente, sebbene la selezione nordafricana sia ormai una certezza consolidata a livello mondiale dopo gli ultimi anni.

Zlatan Ibrahimovic assiste alla partita di Serie A tra Napoli e AC Milan allo Stadio Diego Armando Maradona il 30 marzo 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan tramite Getty Images)

A fornire prestazioni di altissimo livello sono state tantissime squadre considerate sulla carta degli outsider, come l'insospettabile Ecuador o il sempre ostico Messico. Al contrario, tra le grandi big storiche del calcio europeo, in molte stanno deludendo le aspettative della vigilia. A palesare le maggiori difficoltà soprattutto sotto il punto di vista del gioco sono state Spagna e Portogallo. In questa cornice di totale incertezza generale, la luce di nazionali fresche e affamate come quella americana continua a brillare intensamente. Secondo Ibrahimovic la fiducia e il sogno di vincere sono il motore principale che conduce ai successi sportivi, perciò mai smettere di credere nella vittoria.

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