Ognuno ha il proprio modo per affrontare le delusioni, ma quello di Harry Maguire è particolarmente sorprendente. Da protagonista con il suo Manchester United a spettatore del Mondiale, il difensore inglese ha scelto di mettere una toppa all'esclusione con il sorriso, partecipando ad un evento Panini a New York e conquistando l'affetto dei tifosi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

Una giornata in mezzo ai tifosi

Caricamento post Instagram...

L'esclusione dalla Nazionale

L'immagine dimentre distribuisce figurine Panini ai bambini di New York ha rapidamente fatto il giro del web. Stando ai report dei principali media britannici come il 'The Sun', il difensore inglese è stato presente ad un'iniziativa promozionale legata alla collezione ufficiale dei Mondiali 2026, fermandosi anche con i tifosi delin un fan bar della città. Un modo simbolico per affrontare una delusione che ancora scotta per l'ex Leicester, ma che ha certamente fatto felici migliaia di piccoli tifosi.La mancata convocazione da parte diè stata una delle sorprese più discusse della lista inglese., 66 presenze con i 'Tre Leoni' e protagonista nei Mondiali del 2018 e 2022, ha raccontato di aver ricevuto la notizia attraverso una videochiamata con il commissario tecnico, ammettendo di esserne rimasto profondamente deluso.ha motivato la scelta con la volontà di confermare il gruppo difensivo protagonista nelle qualificazioni.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Harry Maguire del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest all'Old Trafford il 17 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

L'esclusione ha sorpreso maggiormente in seguito alla stagione in crescita da capitano del Manchester United, contribuendo alla risalita dei Red Devils fino al terzo posto in Premier League e al ritorno in Champions dopo anni complicatissimi. Prestazioni che molti ritenevano sufficienti per garantirgli un posto nella spedizione mondiale, ma non sono invece bastate per convincere Tuchel.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365