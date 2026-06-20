Finalmente il Brasile può gioire. Dopo l'esordio complicato al Mondiale contro il Marocco, la nazionale guidata da Carlo Ancelotti ha ottenuto un secco 3-0 contro Haiti. Un match che ha ridato fiducia alla Seleçao e ha permesso al tecnico italiano di variare formazioni, giocatori e tattiche. La partita è stata vinta agilmente grazie alla doppietta di Matheus Cunha e alla rete di Vinicius Jr. L'unica nota negativa è stata l'infortunio di Raphinha. Ora, per accertare il passaggio come prima/seconda/terza manca solamente la sfida contro la Scozia. Chissà se il 4-3-3 di Ancelotti ha impressionato il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler, 33enne capace di guidare i gabbiani a una qualificazione in Conference League che mancava da De Zerbi. Il giovane tecnico, attualmente si trova negli USA e ne ha approfittato per passare nel ritiro del Brasile.

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L'incontro fra Hurzeler e Ancelotti

LONDRA, INGHILTERRA - 24 GENNAIO: L'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, osserva la partita prima dell'incontro di Premier League tra Fulham e Brighton & Hove Albion a Craven Cottage il 24 gennaio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

L'allenatore del Brighton ha parlato dell'esperienza vissuta con la Seleçao in occasione del programma White & Jordan del giornale inglese TalkSport. Il tecnico tedesco si è espresso così a proposito dell'evento vissuto: "Ho avuto l'onore di vivere questa grandissima esperienza. Sono riuscito a passare qualche ora con lo staff tecnico del Brasile, specialmente con Carlo, Davide e Paul Clement. Inutile dire quanto sia stato meraviglioso. Inoltre, sono capitato al momento giusto perché così abbiamo anche avuto l'occasione di gustarci insieme Inghilterra-Croazia".

Albion boss Fabian Hürzeler met the LEGENDARY Carlo Ancelotti whilst visiting the US! 🤝💙🤍



Don Carlo is footballing royalty! ⚽️👑#Brighton #BHAFC pic.twitter.com/mF1DfWKi7R — Andrew James (@AndrewJames1901) June 19, 2026

Hurzeler ha poi parlato delle possibilità e dello stati attuale della nazionale inglese: "Ci siamo scambiati tante opinioni e intuizioni sul gioco. È stato incredibilmente stimolante, fa sempre bene imparare e ascoltare altri allenatori, soprattutto considerando che Carlo è uno dei migliori al mondo. Sui tre leoni, Ancelotti ha solo detto che sembrano davvero pericolosi. In effetti, penso che ognuno qua sia rimasto colpito dalla prestazione dell'Inghilterra, specialmente nel 2T. Tatticamente sono stati molto bravi. Tuchel ha fatto un ottimo lavoro sulla struttura della squadra, vedendo come sono connesse le varie parti del gruppo".

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