Pronto riscatto Brasile: chiamata a reagire dopo il deludente pareggio contro il Marocco, la Seleção batte 3-0 Haiti e raggiunge il Marocco in testa alla classifica. Protagonista è Matheus Cunha autore di una doppietta. Di Vinicius la terza rete. Unica nota negativa è l'infortunio di Raphinha, uscito al 40', che preoccupa Carlo Ancelotti. Prossimo impegno giovedì 25 giugno alla mezzanotte italiana contro la Scozia, dove ci sarà anche Neymar.

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Mondiale 2026, Cunha e Vinicius danno tre slanci al Brasile: Haiti travolto ed eliminato

Three goals and three points for Brazil! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Il Brasile non sbaglia e riscatta la prestazione opaca contro il. Al Lincoln Financial Field di Filadelfia, la squadra di Carloliquidacon un secco 3-0 e sale a quota 4 punti insieme ai Leoni dell'Atlante, vittoriosi per 1-0 sulla. Succede tutto nel primo tempo. I verdeoro partono forti e già al 12' minuti trovano la rete del vantaggio conche però viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Tutto buono, invece, al 23', quando Placide respinge il tiro di Vinicius eè fortunato nel rimpallo dopo un contrasto con Delcroix.

Al 36' arriva il raddoppio: Paqueta sradica il pallone dai piedi di Casimir e serve Vinicius che a sua volta libera Cunha, il cui sinistro si infila sotto la traversa. Al 40' Raphinha è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare e al suo posto Ancelotti mette in campo Ryan Rocha. L'entità dell'infortunio verrà aggiornata nei prossimi giorni. Poco prima dell'intervallo il Brasile cala il tris con Vinicius jr. (secondo gol in questo Mondiale), che raccoglie l’assist di Paqueta e batte Placide nell’uno contro uno.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Matheus Cunha (Brasile) controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Nella ripresa i ritmi calano con il Brasile che dà l'aria di voler mantenere il risultato. Al 63' Alisson si fa trovare pronto su un insidioso colpo di testa di Adé in occasione di un calcio d'angolo. Primo intervento della partita per l'ex Roma. Al 78' i verdeoro si vedono annullare la seconda rete, stavolta con Endrick, anche in questo caso per fuorigioco. Nel finale Ederson sfiora il poker ma il risultato non cambia: il Brasile si rilancia nel Mondiale, mentre Haiti viene eliminato.

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