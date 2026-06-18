Per vedere l'esordio di Neymar Jr in questo Mondiale bisognerà attendere ancora, poiché la federazione brasiliana ha comunicato che il numero 10 non viaggerà con i compagni per la sfida contro Haiti. L'esordio contro il Marocco non è stato dei migliori e adesso Vinicius e compagni hanno solamente un punto nel girone. Per ottenere una qualificazione alla fase successiva diventa fondamentale ottenere una vittoria già nella prossima partita che il Brasile giocherà senza il suo numero 10.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr. ascolta l'inno nazionale prima dell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo Stadio Maracanà il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

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Il comunicato della CBF: "Neymar non viaggerà con la delegazione"

L'obiettivo della federazione e di Ancelotti

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Dopo l'ultimo allenamento del Brasile la stella si era rivolto alla stampa con un: "Vi sono mancato?" che aveva acceso le speculazioni sulla sua presenza per il prossimo match.proprio dalla CBF (la Federcalcio brasiliana), che ha pubblicato un comunicato: "L'atleta Neymar non viaggerà con la delegazione a Philadelphia. Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo processo di recupero, usufruendo delle eccellenti strutture dell'hotel e del centro sportivo di Columbia Park".O'Ney rimarrà in New Jersey, e L'obiettivo è chiaro: attendere la miglior condizione fisica per sperare di arrivare nella fase clou del torneo nel miglior stato di forma possibile.Ormai l'attaccantenello scacchiere della Seleção, ma il suo valore resta indiscutibile. Nelle idee di Carlo Ancelotti,potrebbe rivelarsida utilizzare anche a partita in corso.Le sue doti, soprattutto la sua qualità nello stretto, saranno fondamentali per scardinare le difese chiuse e schierate che il Brasile potrebbe incontrare da qui alla fine del percorso. Nel frattempo, i compagni dovranno battere Haiti per fare un notevole progresso in vista della qualificazione, preparando il terreno per il suo rientro che potrebbe arrivare già nell'ultimo match della fase a gironi

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