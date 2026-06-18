L'attaccante del Santos non volerà con i suoi compagni in vista del prossimo match della fase a gironi, rimarrà in hotel a recuperare dall'infortunio
Brasile-Panama, al fischio finale in fila per una foto con Neymar
Per vedere l'esordio di Neymar Jr in questo Mondiale bisognerà attendere ancora, poiché la federazione brasiliana ha comunicato che il numero 10 non viaggerà con i compagni per la sfida contro Haiti. L'esordio contro il Marocco non è stato dei migliori e adesso Vinicius e compagni hanno solamente un punto nel girone. Per ottenere una qualificazione alla fase successiva diventa fondamentale ottenere una vittoria già nella prossima partita che il Brasile giocherà senza il suo numero 10.
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Il comunicato della CBF: "Neymar non viaggerà con la delegazione"Dopo l'ultimo allenamento del Brasile la stella si era rivolto alla stampa con un: "Vi sono mancato?" che aveva acceso le speculazioni sulla sua presenza per il prossimo match. Le speranze di molti sono state spente proprio dalla CBF (la Federcalcio brasiliana), che ha pubblicato un comunicato: "L'atleta Neymar non viaggerà con la delegazione a Philadelphia. Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo processo di recupero, usufruendo delle eccellenti strutture dell'hotel e del centro sportivo di Columbia Park".
L'obiettivo della federazione e di AncelottiO'Ney rimarrà in New Jersey, e L'obiettivo è chiaro: attendere la miglior condizione fisica per sperare di arrivare nella fase clou del torneo nel miglior stato di forma possibile.
Ormai l'attaccante non è più un titolare inamovibile nello scacchiere della Seleção, ma il suo valore resta indiscutibile. Nelle idee di Carlo Ancelotti, Neymar potrebbe rivelarsi un'arma preziosissima da utilizzare anche a partita in corso.
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