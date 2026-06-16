Un nuovo caso di razzismo scuote il mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Europa Press, la polizia spagnola avrebbe arrestato un tifoso dell'Atletico Madrid per aver rivolto insulti a carattere razzista nei confronti di Vinicius Jr, durante i quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona.

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Il caso Vinicius

L'episodio di razzismo è avvenuto lo scorso 14 aprile sugli spalti dello stadio Metropolitano di, durante il match di ritorno dei quarti di finale di, tra. Secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo spagnolo Marca, l'ala brasiliana, presente allo stadio quella sera, sarebbe stata contestata e insultata dal sospettato, un uomo di 27 anni con la maglia dei colchoneros, attraverso parole poco gradevoli e insulti di natura razzista.

MAIORCA, SPAGNA - 4 APRILE: Vinicius Junior del Real Madrid osserva dalla panchina prima della partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e Real Madrid CF allo stadio Daredevil Son Moix il 4 aprile 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Sempre secondo la nota testata iberica, il tifoso avrebbe utilizzato parole discriminatorie nei confronti del calciatore del Real Madrid come "scimmia" e "scimpanzé". La scena, inoltre, è stata ripresa da un media brasiliano e, nel giro di poche ore, hanno rapidamente fatto il giro del web riaccendendo il dibattito sugli episodi di razzismo negli stadi. A mesi dal tragico episodio, arrivano aggiornamenti sulle conseguenze dell'accaduto.

🚨 BREAKING: An Atletico Madrid fan has been ARRESTED for RACIST insults at Vinicius Jr.



This was before the Atletico-Barcelona Champions League quarter final. @diarioas pic.twitter.com/L7oWsJVm3r — Madrid Zone (@theMadridZone) June 16, 2026

L'arresto del tifoso

Dopo la vicenda, gli inquirenti hanno deciso di avviare un'indagine per identificare il responsabile e, nelle ultime ore, sono emersi aggiornamenti sull'episodio di razzismo. Attraverso un grande lavoro di coordinamento tra le autorità della polizia nazionale die di, difatti, l'uomo (27 anni) sarebbe stato stato individuato e arrestato con l'accusa di reato d'odio.

Il caso, purtroppo, si inserisce in una serie di episodi analoghi che hanno più volte visto Vinicius Jr al centro. L'arresto da parte della polizia, però, rappresenta una risposta fondamentale ai molteplici episodi di razzismo, nella speranza di tenere alla larga dagli impianti e dal mondo atteggiamenti di questo genere.

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