Dopo mesi di trattative, è arrivata l'ufficialità: Rudiger ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2027. Decisivo il fattore Mourinho
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Il futuro di Antonio Rudiger è ancora tinto di bianco. Il difensore ha firmato il prolungamento del contratto con il Real Madrid, legandosi ufficialmente al club blanco per un'ulteriore stagione. L'annuncio mette così fine alle indiscrezioni di calciomercato, sancendo la permanenza di uno dei leader assoluti dello spogliatoio e della difesa almeno fino al 2027.
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Real Madrid-Rudiger, avanti insiemeLa decisione di prolungare il matrimonio sportivo con la squadra di Madrid è arrivata al termine di una trattativa durata diversi mesi. Nelle fasi finali dei colloqui si è però aggiunto un fattore decisivo: la possibilità di lavorare agli ordini di José Mourinho. L'arrivo del tecnico portoghese sulla panchina rappresenta un grande stimolo per affrontare la prossima stagione calcistica. Intercettato dai microfoni di DAZN subito dopo il debutto della sua nazionale ai Mondiali contro Curaçao, lo stesso giocatore ha manifestato pubblicamente la propria soddisfazione.
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Le statistiche del difensore con la maglia del RealL'apporto di Antonio Rudiger alla causa madrilena è ampiamente certificato anche dai numeri impressionanti accumulati fin dal suo arrivo in Spagna nell'estate del 2022. Il forte difensore centrale ha infatti collezionato un totale di 182 presenze complessive con la maglia del Real Madrid in tutte le competizioni, impreziosite da 8 gol realizzati, a dimostrazione della sua incisività anche in fase offensiva sui calci piazzati.
Il centrale tedesco ha disputato 106 partite nella Liga, confermandosi un titolare inamovibile per la retroguardia. A queste si aggiungono 35 apparizioni nella prestigiosa Champions League, palcoscenico nel quale ha sempre garantito prestazioni di altissimo livello.
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