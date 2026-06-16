Il futuro di Antonio Rudiger è ancora tinto di bianco. Il difensore ha firmato il prolungamento del contratto con il Real Madrid, legandosi ufficialmente al club blanco per un'ulteriore stagione. L'annuncio mette così fine alle indiscrezioni di calciomercato, sancendo la permanenza di uno dei leader assoluti dello spogliatoio e della difesa almeno fino al 2027.

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Real Madrid-Rudiger, avanti insieme

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Le statistiche del difensore con la maglia del Real

La decisione di prolungare il matrimonio sportivo con la squadra di Madrid è arrivata al termine di una trattativa durata diversi mesi. Nelle fasi finali dei colloqui si è però aggiunto un fattore decisivo: la possibilità di lavorare agli ordini di L'arrivo del tecnico portoghese sulla panchina rappresenta un grande stimolo per affrontare la prossima stagione calcistica. Intercettato dai microfoni disubito dopo il debutto della sua nazionale ai, lo stesso giocatore ha manifestato pubblicamente la propria soddisfazione.I colloqui tra la dirigenza e l'entourage del calciatore andavano avanti da mesi, ma un infortunio ha frenato momentaneamente le trattative. Una volta tornato in campo e aver dimostrato di essere in perfette condizioni, la trattativa si è conclusa positivamente. L'offerta formale di rinnovo era arrivata a marzo e, dopo mesi di dialogo in un clima di assoluta positività,definitivo.L'apporto dialla causa madrilena è ampiamente certificato anche dai numeri impressionanti accumulati fin dal suo arrivo in Spagna nell'estate del 2022. Il forte difensore centrale ha infatti collezionato un totale dicomplessive con la maglia delin tutte le competizioni, impreziosite darealizzati, a dimostrazione della sua incisività anche in fase offensiva sui calci piazzati.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Antonio Rudiger del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 3 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Il centrale tedesco ha disputato 106 partite nella Liga, confermandosi un titolare inamovibile per la retroguardia. A queste si aggiungono 35 apparizioni nella prestigiosa Champions League, palcoscenico nel quale ha sempre garantito prestazioni di altissimo livello.

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