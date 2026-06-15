Il difensore tedesco si definisce orgoglioso della possibilità di lavorare con lo Special One nonostante il contratto in scadenza.
Il Real Madrid continua ad essere la protagonista indiscussa di questo calciomercato estivo. Dopo l'arrivo di José Mourinho, i Blancos hanno già definito 3 colpi mostruosi: Cucurella, Dumfries,Konaté. Tra i temi più importanti non ci sono solo le entrate ma anche le uscite: nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione di Antonio Rüdiger. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e molte squadre hanno puntato gli occhi su di lui. A tal proposito, ha parlato ai microfoni di Teledeporte, dopo la vittoria della sua nazionale all'esordio contro il Curacao.
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Antonio Rüdiger e il desiderio di lavorare con lo Special OneRüdiger ha collezionato oltre 110 gare con la maglia del Real Madrid. Con i Blancos ha vinto numerosi trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Supercoppe Uefa, 1 Campionato spagnolo, 1 Coppa del Re e 1 Supercoppa di Spagna.
Nel corso delle sue dichiarazioni, il tedesco non ha nascosto il proprio entusiasmo all'idea di poter lavorare insiema ad un tecnico del calibro di José Mourinho. Rüdiger ha spiegato di essere motivato e pronto ad affrontare questo nuovo capitolo della sua vita calcistica: "Ho molta voglia di dimostrare ancora chi sono. Sono felicissimo di poter lavorare con un tecnico come Mourinho, non vedo l'ora. Sono pronto a mettermi in gioco ed affrontare questo nuovo capitolo della mia avventura. Ho tantissima esperienza e voglio anche aiutare gli altri che sono arrivati".
Parole che allontano qualsiasi voce di mercato che vedevano l'ex Roma accostato a molteplici squadre vista la scadenza di contratto nel 2027. Nonostante l'arrivo di Konatè,l'esperto difensore ha voluto sottolineare di essere pronto a mettersi a disposizione del tecnico portoghese e del Real Madrid.
Rüdiger ha debutado con Alemania en este Mundial con victoria.— Teledeporte (@teledeporte) June 14, 2026
Tras ganar a Curazao por 7-1, ha valorado la llegada de Mourinho al Real Madrid.
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Anche Courtois promuove lo Special OneL'ammirazione nei confronti del tecnico ex Benfica arriva anche dal portiere Courtois. Il Belga ha espresso parole positive nei confronti di Mourinho, evidenziando tutte le sue qualità e caratteristiche: "Stimo molto Mourinho. Lui è molto diretto, ti dice sempre quello che pensa senza mai nascondersi. Mi piacciono quei tipi di persone perchè anche io sono fatto così".
Una dichiarazione molto significativa, che mostra come molti giocatori vedano di buon occhio l'arrivo dell'esperto portoghese. Il suo carisma, la sua personalità e la determinazione possono essere fattori decisivi per far tornare un Club prestigioso come il Real Madrid sul tetto di Spagna e d'Europa.
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