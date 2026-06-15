Il Real Madrid continua ad essere la protagonista indiscussa di questo calciomercato estivo. Dopo l'arrivo di José Mourinho, i Blancos hanno già definito 3 colpi mostruosi: Cucurella, Dumfries,Konaté. Tra i temi più importanti non ci sono solo le entrate ma anche le uscite: nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione di Antonio Rüdiger. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e molte squadre hanno puntato gli occhi su di lui. A tal proposito, ha parlato ai microfoni di Teledeporte, dopo la vittoria della sua nazionale all'esordio contro il Curacao.

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Antonio Rüdiger e il desiderio di lavorare con lo Special One

Rüdiger ha collezionato oltrecon la maglia del Real Madrid. Con i Blancos ha vinto numerosi trofei:

SEVILLE, SPAGNA - MAGGIO 17: Antonio Rudiger del Real Madrid in azione durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra Sevilla FC e Real Madrid CF all' Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 17 Maggio, 2026 in Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Nel corso delle sue dichiarazioni, il tedesco non ha nascosto il proprio entusiasmo all'idea di poter lavorare insiema ad un tecnico del calibro di José Mourinho. Rüdiger ha spiegato di essere motivato e pronto ad affrontare questo nuovo capitolo della sua vita calcistica: "Ho molta voglia di dimostrare ancora chi sono. Sono felicissimo di poter lavorare con un tecnico come Mourinho, non vedo l'ora. Sono pronto a mettermi in gioco ed affrontare questo nuovo capitolo della mia avventura. Ho tantissima esperienza e voglio anche aiutare gli altri che sono arrivati".

Parole che allontano qualsiasi voce di mercato che vedevano l'ex Roma accostato a molteplici squadre vista la scadenza di contratto nel 2027. Nonostante l'arrivo di Konatè,l'esperto difensore ha voluto sottolineare di essere pronto a mettersi a disposizione del tecnico portoghese e del Real Madrid.

Rüdiger ha debutado con Alemania en este Mundial con victoria.



Tras ganar a Curazao por 7-1, ha valorado la llegada de Mourinho al Real Madrid.



🏟️ Todas las declaraciones y reacciones del #MundialRTVE, YA en Teledeporte con 'Estudio Estadio Mundial'. pic.twitter.com/Q7YmS5UtcB — Teledeporte (@teledeporte) June 14, 2026

Anche Courtois promuove lo Special One

L'ammirazione nei confronti del tecnico exarriva anche dal portiere. Il Belga ha espresso parole positive nei confronti di Mourinho, evidenziando tutte le sue qualità e caratteristiche: "Stimo molto Mourinho.. Mi piacciono quei tipi di persone perchè anche io sono fatto così".

Una dichiarazione molto significativa, che mostra come molti giocatori vedano di buon occhio l'arrivo dell'esperto portoghese. Il suo carisma, la sua personalità e la determinazione possono essere fattori decisivi per far tornare un Club prestigioso come il Real Madrid sul tetto di Spagna e d'Europa.

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