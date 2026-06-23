Delineatasi la nuova gestione societaria e sportiva del Milan si parte con le scottanti questioni di mercato: Luka Modric che fa? Il croato, attualmente impegnato nel Mondiale, vorrebbe rimanere e il Diavolo tenerlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, Ruben Amorim ha un piano.

Modric continua al Milan?

Il futuro con Amorim

Gazzetta: “#Modric a Milano si trova molto bene. Il #Milan sarebbe contento che Luka continuasse ancora in rossonero. Deciderà il croato dopo un colloquio con Amorim. L’istinto del croato è quello di continuare. Con la Champions non ci sarebbero stati dubbi, ma la voglia di Milan… pic.twitter.com/ELiaGfTAcQ — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) June 22, 2026

La grande domanda che attanaglia i tifosi rossoneri è quella relativa al futuro del centrocampista croato.rimarrà anche nella prossima stagione? Andrà verso altri lidi? Si ritira? Il Pallone d'Oro vuole prolungare la sua permanenza in maglia rossonera. Si trova bene a Milano e la sua famiglia si è ambientata molto bene. Del resto, durante la scorsa stagione, ha avuto un ottimo rapporto con Allegri , ha giocato tanto e ha dettato i tempi prendendosi il controllo del centrocampo del Diavolo. Il tecnico livornese ha fatto la cosa più semplice chiara: lo ha messo davanti alla difesa e Luka ha confermato di poter essere un giocatore chiave anche alla sua età.In definitiva: l'exnon ha ancora detto si o no. Sarà cruciale un incontro, chiaramente dopo il Mondiale, con il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim . Modric voleva giocare lacon il Diavolo e la Champions, però, i rossoneri non la disputeranno. Giocheranno in Europa League. Ed ecco quindi che il croato potrebbe comunque essere convinto a restare: rimarrebbe centrale ma giocherebbe meno.

L'anagrafe, del resto, recita 41 anni ed è il caso di programmare e gestire meglio le sue presenze in campo. L'idea sarebbe quella di un impiego in partite selezionate, magari saltando qualche scomoda trasferta europea, magari partendo qualche volta dal secondo tempo. Per ora, però, Modric rimane concentrato sul Mondiale che sarà il suo ultimo torneo con la maglia della sua Croazia. In caso decida per il ritiro, poi, il Real Madrid è pronto ad offrirgli un posto nella dirigenza.