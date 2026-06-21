Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa per quel che riguarda il reparto dei portieri. Vanja Milinkovic-Savic non è più intoccabile per Allegri e può partire.
L'addio di Antonio Conte dal Napoli ha rimesso in discussione la centralità di alcuni elementi della rosa partenopea. Nello specifico, in corso di valutazione, rimane la posizione assunta da Vanja Milinkovic-Savic. È molto difficile che questi rimanga, con l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri, in base a quanto riferito da Fabrizio Romano.
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Napoli-Milinkovic Savic ai titoli di coda?Allegri non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. È altamente probabile, tuttavia, che nel corso della prossima settimana arrivi l'annuncio dell'accordo col tecnico livornese. Attualmente in vacanza, per smaltire le scorie negative di una stagione finita malissimo col Milan, Allegri sta già coordinando la costruzione della sua nuova squadra. Non è fatto mistero, ad esempio, che le sue formazioni facciano della fase difensiva il proprio punto di forza. Ebbene, il reparto dei portieri è sempre ben attenzionato dall'ex allenatore della Juventus.
Nell'ultima stagione, il Napoli ha potuto contare sull'apporto di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Il primo ha difeso i pali partenopei 11 volte lo scorso campionato, a fronte delle 27 presenze in Serie A del serbo. La posizione di entrambi verrà valutata accuratamente nel corso del ritiro, ma è molto probabile che almeno l'ex Torino possa partire. Allegri esige certezze assolute in porta e intende avere estremi difensori di cui si fida ciecamente.
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