L'addio di Antonio Conte dal Napoli ha rimesso in discussione la centralità di alcuni elementi della rosa partenopea. Nello specifico, in corso di valutazione, rimane la posizione assunta da Vanja Milinkovic-Savic. È molto difficile che questi rimanga, con l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri, in base a quanto riferito da Fabrizio Romano.

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Napoli-Milinkovic Savic ai titoli di coda?

Allegri non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. È altamente probabile, tuttavia, che nel corso della prossima settimana arrivi l'annuncio dell'accordo col tecnico livornese. Attualmente in vacanza, per smaltire le scorie negative di una stagione finita malissimo col Milan , Allegri sta già coordinando la costruzione della sua nuova squadra. Non è fatto mistero, ad esempio, che le sue formazioni facciano dellail proprio punto di forza. Ebbene, il reparto dei portieri è sempre ben attenzionato dall'ex allenatore della Juventus.

Vanja Milinkovic Savic del Napoli in azione durante la partita della Fase a gironi 1 della UEFA Champions League 2025/26 tra Manchester City e SSC Napoli al City of Manchester Stadium il 18 settembre 2025 a Manchester(Getty Images)

Nell'ultima stagione, il Napoli ha potuto contare sull'apporto di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Il primo ha difeso i pali partenopei 11 volte lo scorso campionato, a fronte delle 27 presenze in Serie A del serbo. La posizione di entrambi verrà valutata accuratamente nel corso del ritiro, ma è molto probabile che almeno l'ex Torino possa partire. Allegri esige certezze assolute in porta e intende avere estremi difensori di cui si fida ciecamente.

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In particolar modo, non gli interessano impostazione dal basso e le capacità di divincolarsi col pallone, piuttosto desidera che ci sia intanto la predisposizione a salvare la propria squadra nei. "Per me il portiere può essere diverso", questo è quanto Allegri ha dichiaratamente espresso alla dirigenza azzurra. Insomma, le valutazioni continueranno nel corso dell'estate, ma una traccia per quel che riguarda la porta sembra essere già stata solcata dal prossimo allenatore.

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