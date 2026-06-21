Il Curaçao ha scritto la storia questa notte. La Nazione meno popolosa rappresentata in un Mondiale conquista il primo fondamentale punto nella competizione che consente di sognare ancora la qualificazione ai sedicesimi. Se la fase difensiva della squadra ha contenuto l'onda d'urto avversaria, principale merito è del portiere Room.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Eloy Room e la storia

Eloy Room. Difficilmente un tifoso del Curaçao potrà dimenticare presto le generalità dell'eroe dell'ultima partita. Dopo aver incassato 7 reti dalla Germania, la percezione generale era quella di una squadra destinata ad altre serate da Cenerentola della competizione. E invece, almeno per una partita del girone, non è arrivata una goleada, anzi. La porta della piccola Nazionale è rimasta addirittura, grazie alle prodezze dell'estremo difensore del Miami FC.

SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA - 28 MARZO: Eloy Room di Curaçao gesticola durante una partita amichevole internazionale tra Argentina e Curaçao all'Estadio Unico Madre de Ciudades il 28 marzo 2023 a Santiago del Estero, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Classe 1989, Room ha compiuto la bellezza di 15 interventi, intercettando ogni conclusione dell'Ecuador, fermato sullo 0-0. Le statistiche, difatti, parlano chiaramente: l'Ecuador ha dominato in lungo e largo, per possesso palla ed occasioni, ma non è bastato. A loro modo, le prodezze del portiere valgono un primato nella storia dei Mondiali. Se infatti fu Tim Howard a mettere a referto ben 16 parate nel Mondiale 2014 con gli Stati Uniti, occorre tener presente che vi riuscì considerando la disputa dei tempi supplementari. Quello di Room, invece, riguarda le sole frazioni di gara regolamentari.

Curaçao da sogno. Il portiere Room: "Ora voglio una statua"

Caricamento post Instagram...

Al termine del match, informato del suo primato, il portiere del Curaçao ha reagito nel seguente modo: "Peccato, ma sono comunque orgoglioso perché credo che lui (Howard ndr) abbia sofferto un po’ dalla tv…". Proseguendo nell'analisi dei suoi interventi: "La parata più difficile è stata la prima su Valencia perché ha dato un’impronta alla partita facendoci acquisire fiducia. Le altre voglio rivederle".Una notte gara che rimarrà sempre impressa nella memoria di Room: "Emozione? Enorme. Sono confuso, ho tante cose nella testa e penso a mio padre che era qui con me. Ho dato tutto quello che avevo. E come me la squadra.È segno che siamo un gruppo speciale".

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365