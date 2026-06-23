Radja Nainggolan ci è cascato di nuovo. L'ex centrocampista di Cagliari e Roma è nuovamente finito nei guai mettendosi alla guida della sua auto senza patente e per poco non ne è venuta fuori una strage. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il Ninja non avrebbe rispettato il semaforo rosso e nello stesso tempo avrebbe di poco sfiorato un auto della polizia. Subito fermato, l'auto dell'ex centrocampista giallorosso è stata sequestrata.

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Radja Nainggolan di nuovo nei guai: in auto senza patente e per poco non travolge un auto della polizia

Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police https://t.co/AdbusqAcjm pic.twitter.com/RsxNg18rc5 — walfoot (@walfoot) June 23, 2026

Radja Nainggolan ha fatto più volte parlare di se per le sue vicende fuori dal campo. Ebbene, l'ex centrocampista sembra proprio non aver perso il vizio. L'ultimo scivolone risale allo scorso sabato per le strade di Ranst, in Belgio. Mentre girava con la sua auto, l'exnon ha rispettato il semaforo rosso e per un soffio ha sfiorato un auto della polizia, in quel momento in servizio. Una volta fermato, i poliziotti hanno scoperto che la sua patente già stata sospesa e per questo gli è stato sequestrato il veicolo. L'exgioca attualmente per ilnella Challenger Pro League, la seconda divisione del calcio belga.

Per il classe '88 è diventata una sorta di abitudine finire nei guai con la legge, dato che dal 2018 gli è stata sequestrata la patente per ben 4 volte, anche se questa volta il giocatore è risultato negativo all'alcol test. Sulla vicenda è intervenuto l'avvocato del belga, Omar Souidi, che ha difeso il suo assistito affermando che il motivo del "rischio" della guida senza patente era dovuto a questioni familiari: "Sua figlia era in preda al panico, non si sentiva bene e gli aveva chiesto di portarla in ospedale. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla".

BRUXELLES, BELGIO - 27 MARZO: Radja Nainggolan del Belgio osserva la partita amichevole internazionale tra Belgio e Arabia Saudita allo stadio Re Baldovino il 27 marzo 2018 a Bruxelles, Belgio. (Foto di David Rogers/Getty Images)

Al momento la polizia locale non ha ancora ricostruito la dinamica della vicenda ma nel frattempo Nainggolan è in attesa della sanzione. Le ultime due bravate, come ricordiamo, sono avvenute nel 2018 e nel 2021 quando all'ex Roma gli era stata sequestrata la patente per guida in stato di ebbrezza per un totale di sette mesi, ma anche in quell'occasione era stato beccato alla guida senza il documento.

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