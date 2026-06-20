Il nuovo corso del Milan targato Rúben Amorim entra subito nel vivo, con il tecnico portoghese intenzionato a non perdere neanche un giorno per gettare le basi della prossima stagione. Il primo passo fondamentale del suo piano di lavoro prevede un contatto diretto e immediato con l'organico rossonero: Amorim vuole blindare i leader e i giocatori chiave della rosa, trasmettendo loro fin da subito la propria filosofia e centralità nel nuovo progetto tattico per evitare pericolose distrazioni di mercato.

MILANO, ITALIA - 2 NOVEMBRE: Mike Maignan del Milan para un calcio di rigore battuto da Paulo Dybala dell'AS Roma durante la partita di Serie A tra AC Milan e AS Roma allo stadio Giuseppe Meazza il 2 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan tramite Getty Images)

Parallelamente, l'ex allenatore dello Sporting intende approfondire la conoscenza ravvicinata di tutto lo staff tecnico, medico e dei collaboratori operativi a Milanello. L'obiettivo è creare una sinergia totale e un ambiente di lavoro compatto e coeso, azzerando i tempi di adattamento. Questa partenza sprint dimostra la determinazione di Amorim nel voler prendere in mano le redini del mondo Milan, focalizzandosi sulla ricostruzione dell'identità di gruppo e sulla pianificazione dettagliata del ritiro estivo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>