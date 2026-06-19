Fabio Liverani ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport per analizzare i principali temi dell'attualità calcistica, a cominciare dal virtuoso percorso intrapreso dal Cagliari. L'ex centrocampista ha elogiato senza mezzi termini la visione lungimirante della dirigenza sarda: "L'identità l'ha tracciata il Presidente l'anno della retrocessione". In quell'occasione, infatti, la società decise di cambiare linea per valorizzare i giovani calciatori, specialmente quelli provenienti dal settore giovanile.

L'allenatore ha poi evidenziato come le scelte tecniche si sposino perfettamente con questo piano operativo: "La scelta di Pisacane va in questa direzione e c'è da dire che il club ci ha visto bene. Oggi il ds Accardi si allinea a queste direttive". Questo cammino porta risultati concreti e attira sempre di più le attenzioni della nostra Nazionale. Liverani ha infine chiarito il motivo di tanto interesse sul mercato per i talenti rossoblù: "È la bontà della linea perché i giovani giocano con continuità, i risultati arrivano e i giovani vengono messi in vetrina, guadagnandosi l'esperienza che gli permette di crescere".

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La griglia Scudetto e il mercato delle big di A

Spostando il focus sulledellaha stilato la sua personale griglia di partenza, premiando senza alcun dubbio la continuità del progetto nerazzurro. "Io credo che come griglia, chi ha cambiato poco parte avvantaggiato. Quindi l'Inter partirà in vantaggio, anche perché ha una grande forza societaria". L'analisi prosegue poi sulle principali avversarie, dallache dovrà necessariamente migliorarsi per affrontare la, fino alche vanta già una rosa importante mentre attende la guida tecnica di. Sul nuovo corso bianconero l'opinione resta fiduciosa: laha cambiato tanto ecercherà di riportare quelloche negli anni è mancato. Parole molto severe, invece, per la complessa situazione in casa rossonera: "Per il Milan è difficile dare un'identità di quello che può essere. Ad oggi parte dietro perché non ha nemmeno il ds. Il tempo passa e chi programma in anticipo è avvantaggiato".

SALERNO, ITALIA - 16 MARZO: Fabio Liverani allenatore della US Salernitana durante la partita di Serie A TIM tra US Salernitana e US Lecce allo Stadio Arechi il 16 marzo 2024 a Salerno, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il pronostico per i Mondiali

A conclusione del suo intervento televisivo,ha offerto il suo pronostico sui Mondiali di calcio, incoronando una super favorita per la vittoria finale. L'allenatore riconosce le immense e oggettive qualità della selezione transalpina: "La Francia non ha una rosa normale, è la più forte non solo negli 11 ma in tutti i 25". Eppure, il cuore dell'ex centrocampista batte per un'altra grandissima, guidata da unitaliano che conosce benissimo i palcoscenici internazionali e le atmosfere dei grandi tornei. "Poi di sorprese metto dentro il Brasile di Ancelotti per cui faccio il tifo", ha ammesso candidamente sorridendo a chiusura dell'intervista.

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