Le critiche non hanno fermato Jeremy Doku. L'esterno belga del Manchester City, dopo aver ricevuto il via libera dalla federcalcio belga, ha subito preso il jet privato ed è volato in Inghilterra per assistere alla nascita di Praise, il suo primogenito. Dopo aver vissuto sulla sua pelle la sensazione di diventare padre per la prima volta, il calciatore belga di origini ghanesi si prepara ora a tornare ai suoi impegni lavorativi, al Mondiale in America, e già contro la Nuova Zelanda sarà a disposizione di Rudi Garcia.

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La scelta di assistere alla nascita del figlio

ha deciso di mettere al primo posto la sfera umana e personale. Consapevole del fatto di dover lasciare la nazionale belga a secco del suo talento e della sua velocità per la partita contro l', l'esterno belga ha scelto comunque la famiglia generando le tante critiche da parte di tifosi e, addirittura, alcuni giornalisti. Su tutti,, nota presentatrice e giornalista transalpina che in diretta tv ha dichiarato: "Ci sono centinaia di calciatori pronti ad uccidere per essere al tuo posto e tu molli tutto per assistere alla nascita di tuo figlio. Che è un momento disgustoso, scusatemi, in cui il papà non serve a niente".

RIJEKA, CROAZIA - 2 GIUGNO: Jeremy Doku del Belgio corre con il pallone durante l'amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Rijeka, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Parole che hanno fatto parecchio rumore, portando anche alle pubbliche scuse da parte della stessa Pierron, ma che difatto non sono state ascoltate da Jeremy Doku, il quale, dopo aver ricevuto l'ok dalla federazione belga ha deciso di prendere il jet privato (messo a disposizione dalla nazionale stessa) per assistere ad uno dei momenti più importanti della sua vita privata a Londra.

Doku a disposizione contro la Nuova Zelanda

Jeremy Doku will rejoin #Belgium squad in Seattle Tuesday night US Pacific time after flying to London to attend the birth of his son, Praise.



So after all the ridiculous criticism the #MCFC winger received from some commentators he won’t miss a game after all - not that he… — James Ducker (@TelegraphDucker) June 22, 2026

Come riportato da RTBF, dopo esser diventato padre del piccolo, l'esterno belga è pronto a far ritorno ai suoi impegni negli Stati Uniti, tornando già a disposizione della squadra per la prossima delicata partita contro la, l'ultima della fase a gironi nella speranza di raddrizzare un cammino belga tutt'altro che convincente.

La squadra di Rudi Garcia, infatti, non ha iniziato benissimo il campionato mondiale pareggiando sia con l'Egitto (1-1) alla prima, che contro l'Iran (0-0) alla seconda, in due partite ampiamente alla portata per i Diavoli Rossi. Contro la Nuova Zelanda (match nella notte tra venerdì e sabato alle ore 5:00 del mattino), il Belgio avrà un'altra grande occasione per trovare il primo successo di questo Mondiale e, in attesa di conoscere l'esito di Egitto-Iran, migliorare anche il suo piazzamento nel girone in vista degli eventuali sedicesimi.

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