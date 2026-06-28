Manuel Ugarte è stato portato fuori in barella durante Uruguay-Spagna: l'infortunio e i tempi di recupero preoccupano il Manchester United
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Niente da festeggiare per Manuel Ugarte: l'eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale si è sommata ad un infortunio che fa tremare il Manchester United, il quale potrebbe perdere il giocatore per diversi mesi. Ecco cosa è successo in campo.
Ugarte, l'infortunio nel match contro la SpagnaIl centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte è uscito nel finale del primo tempo della sfida contro la Spagna, in barella e in lacrime, probabilmente consapevole della serietà dell'infortunio e dello stop lungo che ne conseguirà. Il giocatore del Manchester United si è fatto male in uno scontro di gioco con un compagni, restando con la gamba incastrata in un movimento innaturale. Le prime sensazioni fanno temere la rottura del legamento crociato, anche se solo gli esami strumentali dei prossimi giorni potranno confermare la diagnosi.
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Lo stop che complica i piani del Manchester UnitedLe valutazioni iniziali parlano di uno stop di almeno un anno e la prospettiva si fa perciò pesante per i Red Devils, soprattutto in ottica mercato. Il club inglese aveva infatti messo Ugarte sul mercato per cambiare volto al centrocampo, ma un infortunio cosi lungo, se confermato, cambierebbe ogni piano: difficilmente qualcuno lo acquisterà ora, e lo United dovrà perciò gestire la sua assenza prolungata ripensando le strategie di mercato.
Il risarcimento previsto dalla FIFAA consolare, almeno parzialmente lo United, c'è il 'Club Protection Programme' della FIFA, che copre gli infortuni subiti dai giocatori convocati in nazionale. Il programma prevede infatti un indennizzo giornaliero proporzionale dopo i primi 28 giorni di assenza, fino ad un tetto massimo per ogni incidente. Lo United incasserebbe una cifra vicina allo stipendio annuale di Ugarte, attorno ai 6,7 milioni di euro, anche se ciò non compenserà lo stravolgimento delle strategie di mercato che inevitabilmente sarà costretto a fare il club.
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