Niente da festeggiare per Manuel Ugarte: l'eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale si è sommata ad un infortunio che fa tremare il Manchester United, il quale potrebbe perdere il giocatore per diversi mesi. Ecco cosa è successo in campo.

Ugarte, l'infortunio nel match contro la Spagna

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Lo stop che complica i piani del Manchester United

Il centrocampista uruguaianoè uscito nel finale del primo tempo della sfida contro la, in barella e in lacrime, probabilmente consapevole della serietà dell'infortunio e dello stop lungo che ne conseguirà. Il giocatore delsi è fatto male in uno scontro di gioco con un compagni, restando con la gamba incastrata in un movimento innaturale. Le prime sensazioni fanno temere la, anche se solo gli esami strumentali dei prossimi giorni potranno confermare la diagnosi.Le valutazioni iniziali parlano di uno stop di almeno un anno e la prospettiva si fa perciò pesante per i Red Devils, soprattutto in ottica mercato. Il club inglese aveva infatti messosul mercato per cambiare volto al centrocampo, ma un infortunio cosi lungo, se confermato, cambierebbe ogni piano: difficilmente qualcuno lo acquisterà ora, e lo United dovrà perciò gestire la suaprolungata ripensando le strategie di

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 04 MARZO 2026: Manuel Ugarte del Manchester United sembra abbattuto dopo che William Osula del Newcastle United (non nella foto) segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Manchester United al St James' Park il 4 marzo 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Il risarcimento previsto dalla FIFA

A consolare, almeno parzialmente lo United, c'è il 'della, che copre gli infortuni subiti dai giocatori convocati in nazionale. Il programma prevede infatti un indennizzo giornaliero proporzionale dopo i primi 28 giorni di assenza, fino ad un tetto massimo per ogni incidente. Lo United incasserebbe una cifra vicina allo stipendio annuale di, attorno ai, anche se ciò non compenserà lo stravolgimento delle strategie di mercato che inevitabilmente sarà costretto a fare il club.