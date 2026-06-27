Il Brasile può essere abbastanza soddisfatto del suo percorso nei gironi al Mondiale 2026. La nazionale verdeoro ha affrontato uno dei gironi più difficili dell'intera edizione. Il gruppo C infatti contava Haiti come fanalino di coda e vittima sacrificale, ma soprattutto presentava la Scozia di Scott McTominay e il Marocco, semifinalista nei Mondiali 2022 e ultimo vincitore della Coppa d'Africa, con qualche polemica. Alla fine, dopo un iniziale pareggio per 1-1 contro gli africani, la nazionale guidata da Carlo Ancelotti ha dato una vera e propria sterzata al girone, arrivando infine al primo posto. Il tecnico italiano dalla seconda gara ha cambiato modulo, ottenendo ben due 3-0. Col 4-3-3, Carletto ha ridato compattezza e solidità alla Seleção, promuovendo un attacco transizionale più che di possesso. Da questo stile di gioco ne hanno beneficiato Paquetà, Vinicius Jr (4 reti, svolgendo il ruolo di punta nella fase di possesso), Matheus Cunha (3 reti) e Raphinha.

La pessima figura del giovane Rayan

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Il brasiliano Rayan controlla la palla durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Tuttavia, l'ala del Barcellona ha avuto ben poco tempo per godere del nuovo spartito, perfetto per lui. Infatti, Raphinha è uno dei migliori attaccanti della profondità e con gli spazi liberati da Matheus Cunha, il suo tempo di inserimento e la sua rapidità gli avrebbero permesso di diventare un'arma offensiva pericolosissima. Tuttavia, come spesso accaduto nella stagione, l'ala blaugrana ha avuto dei problemi fisici e Ancelotti ha dovuto sostituirlo col giovane Rayan. Il classe 2006, proveniente da una grande stagione fra Vasco da Gama e Bournemouth (7 g/a in metà stagione), è diventato così il titolare e ha registrato anche 1 assist.

😅🇯🇵 Rayan, ao ser questionado qual é o jogador mais perigoso do Japão.



“Rapaz…”



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Tuttavia, nelle ultime ore il talento verdeoro si è reso protagonista di una gaffe nella conferenza pre-partita dei sedicesimi di finale. Il Brasile affronterà l'ostico Giappone, non molto noto al giocatore delle Cherries. Infatti, durante l'incontro coi media, un giornalista giapponese ha domandato a Rayan quale fosse secondo lui il giocatore più pericoloso dei nipponici e il 2009 ha risposto sorridendo in maniera imbarazzata: "Amico. In realtà, a essere onesti, non ne ho proprio idea. Dovrei visionare qualche video in più per saperlo. Tuttavia, so che sono una squadra ostica da incontrare, molto forte. Stiamo lavorando duro e sono certo che faremo il possibile per avanzare nel torneo".