Clamoroso retroscena rivelato da Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan: Cristiano Ronaldo poteva andare al Milan. Mirabelli lo ha raccontato al podcast di Carlo Pelleggatti su YouTube.

Cristiano Ronaldo poteva essere del Milan

Cristiano Ronaldo con addosso la maglia rossonera. Sembra fantascienza ma stava per accadere davvero. Prima di vestire la maglia della Juventus, poteva diventare rossonero. La vicenda risale al periodo in cuiera direttore sportivo del Diavolo e la proprietà rossonera era nelle mani dell'imprenditore cineseche voleva un grande campione nel suo Milan

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Cristiano Ronaldo del Portogallo gesticola durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'aneddoto di Mirabelli

Mirabelli racconta la pianificazione di quella stagione con l'intento di svecchiare la rosa: "La proprietà cinese ci aveva dato appoggio economico. Ci avevano dato come, avevamo una rosa che era ben datata. Dovevamo cercare di ringiovanirla e prendere giocatori futuribili e così abbiamo fatto. Forse 240 milioni sono un po’ troppi, erano di meno se non ricordo male, però comunque abbiamo cercato di prendere tutte quelle future star”.

KIEV, UCRAINA - 26 MAGGIO: Cristiano Ronaldo del Real Madrid solleva il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della sua squadra nella finale contro il Liverpool, disputata allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev, in Ucraina, il 26 maggio 2018. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Ma non solo. L'intento della società era quello di fare anche un colpo ad effetto, portare una grande star nel nuovo Milan: Mirabelli racconta che il primo contatto avvenne nella finale di Champions League di Cardiff tra Juventus e Real Madrid: "In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta, questa idea: trovò Cristiano molto affascinato".

Alla fine, però, la trattativa, che sembrava ormai cosa fatta saltò: “Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro. Il Real Madrid chiedeva 100 milioni di euro ma si poteva trattare e abbassare la cifra. Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente”.