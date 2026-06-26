Ronaldo era molto affascinato dall'idea di provare a vincere l'Europa League con il Milan, non l'aveva mai vinta.
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Clamoroso retroscena rivelato da Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan: Cristiano Ronaldo poteva andare al Milan. Mirabelli lo ha raccontato al podcast di Carlo Pelleggatti su YouTube.
Cristiano Ronaldo poteva essere del MilanCristiano Ronaldo con addosso la maglia rossonera. Sembra fantascienza ma stava per accadere davvero. Prima di vestire la maglia della Juventus, poteva diventare rossonero. La vicenda risale al periodo in cui Mirabelli era direttore sportivo del Diavolo e la proprietà rossonera era nelle mani dell'imprenditore cinese Li Yonghong che voleva un grande campione nel suo Milan.
L'aneddoto di MirabelliMirabelli racconta la pianificazione di quella stagione con l'intento di svecchiare la rosa: "La proprietà cinese ci aveva dato appoggio economico. Ci avevano dato come impostazione il fatto di svecchiare, avevamo una rosa che era ben datata. Dovevamo cercare di ringiovanirla e prendere giocatori futuribili e così abbiamo fatto. Forse 240 milioni sono un po’ troppi, erano di meno se non ricordo male, però comunque abbiamo cercato di prendere tutte quelle future star”.
Ma non solo. L'intento della società era quello di fare anche un colpo ad effetto, portare una grande star nel nuovo Milan: Mirabelli racconta che il primo contatto avvenne nella finale di Champions League di Cardiff tra Juventus e Real Madrid: "In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta, questa idea: trovò Cristiano molto affascinato".
Alla fine, però, la trattativa, che sembrava ormai cosa fatta saltò: “Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro. Il Real Madrid chiedeva 100 milioni di euro ma si poteva trattare e abbassare la cifra. Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente”.
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