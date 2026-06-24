Mourinho ha rilasciato la sua prima intervista dopo essere tornato l'allenatore del Real Madrid. Lo ha fatto a Vanity Fair. Ha parlato delle ragioni del suo ritorno su questa panchina, della rivalità con il Barcellona e della gestione di Mbappè.

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Mourinho: " Il Clasico con Guardiola, Messi e Ronaldo era speciale "

La gente aspettava con ansia quelle partite. Certo,

Cristiano

e

Messi

erano delle icone. Erano i due migliori giocatori del mondo. Onestamente, era una cosa pazzesca".

Si parte subito trattando della storica rivalità tra blancos e blaugrana. E lo Special One ricorda le sfide della sua prima esperienza sulla panchina del Madrid , quando il mondo intero guardava la grande partita contro il Barca: "La gente non guarda più i Clásicos come una volta. Il mondo si fermava.

Ci tiene, poi, a specificare un dato: il fatto che il Real Madrid, rispetto al Barcellona, sia incomparabile: "Il Barcellona è vista come una squadra che gioca un calcio incredibile e che segna tanti gol. Ma la squadra che ha segnato più gol nella storia del calcio spagnolo è stato il mio Real Madrid nella stagione 2011-12, con 121 gol e 100 punti in una sola stagione. La storia del Real è diversa, incomparabile. Riguarda il club, i titoli".

⚪️🔝 Jude Bellingham: “José Mourinho at Real Madrid? AMAZING, AMAZING.



“He’s a TOP, TOP manager. I’m very happy”. pic.twitter.com/WPkd1lXjzc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Diplomatico su Mbappè

Sul futuro e sulla gestione, all'interno della rosa e dello spogliatoio, della stellal'ex allenatore di Inter esprime posizioni contenute e diplomatiche. Val bene ricordare che il francese è oggetto di una petizione popolare di tifosi che ne chiedono la vendita dopo vari problemi e polemiche nell'ultima stagione. Questo il pensiero dello Special One: "Devo vedere con i miei occhi. E devo capire cose che ora non conosco. L'unica cosa che posso dire di Kylian Mbappé è che è un giocatore fenomenale e cercherò di aiutarlo a diventare ancora migliore."

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