Lo Special One ha parlato nel corso della sua prima intervista da allenatore del Real Madrid, intervistato da Vanity Fair
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Mourinho ha rilasciato la sua prima intervista dopo essere tornato l'allenatore del Real Madrid. Lo ha fatto a Vanity Fair. Ha parlato delle ragioni del suo ritorno su questa panchina, della rivalità con il Barcellona e della gestione di Mbappè.
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Mourinho: "Il Clasico con Guardiola, Messi e Ronaldo era speciale"Si parte subito trattando della storica rivalità tra blancos e blaugrana. E lo Special One ricorda le sfide della sua prima esperienza sulla panchina del Madrid, quando il mondo intero guardava la grande partita contro il Barca: "La gente non guarda più i Clásicos come una volta. Il mondo si fermava. La gente aspettava con ansia quelle partite. Certo, Cristiano e Messi erano delle icone. Erano i due migliori giocatori del mondo. Onestamente, era una cosa pazzesca".
Ci tiene, poi, a specificare un dato: il fatto che il Real Madrid, rispetto al Barcellona, sia incomparabile: "Il Barcellona è vista come una squadra che gioca un calcio incredibile e che segna tanti gol. Ma la squadra che ha segnato più gol nella storia del calcio spagnolo è stato il mio Real Madrid nella stagione 2011-12, con 121 gol e 100 punti in una sola stagione. La storia del Real è diversa, incomparabile. Riguarda il club, i titoli".
⚪️🔝 Jude Bellingham: “José Mourinho at Real Madrid? AMAZING, AMAZING.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
“He’s a TOP, TOP manager. I’m very happy”. pic.twitter.com/WPkd1lXjzc
Diplomatico su MbappèSul futuro e sulla gestione, all'interno della rosa e dello spogliatoio, della stella Mbappè l'ex allenatore di Inter e Manchester United esprime posizioni contenute e diplomatiche. Val bene ricordare che il francese è oggetto di una petizione popolare di tifosi che ne chiedono la vendita dopo vari problemi e polemiche nell'ultima stagione. Questo il pensiero dello Special One: "Devo vedere con i miei occhi. E devo capire cose che ora non conosco. L'unica cosa che posso dire di Kylian Mbappé è che è un giocatore fenomenale e cercherò di aiutarlo a diventare ancora migliore."
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