Yann Bisseck, dopo tre stagioni in nerazzurro, potrebbe lasciare l'Inter. Il difensore centrale di nazionalità tedesca interessa al Bayern Monaco.
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Yann Bisseck potrebbe dire addio all'Inter. Il mercato estivo, ancora formalmente in attesa di cominciare, può portare ad alcuni importanti cambiamenti nel reparto arretrato dei nerazzurri. E così, oltre alla questione portiere, con la promozione di Josep Martinez e l'arrivo di Provedel, anche la difesa si appresta a cambiare volto.
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Bisseck-Inter, è finita? Il Bayern Monaco sonda l'operazioneÈ Sport Bild ad informare sull'ultimo recente sondaggio effettuato dai bavaresi di Kompany per il difensore centrale dell'Inter. Al momento, comunque, mancherebbero offerte ufficiali e la trattativa è lungi dall'essere in via di definizione. Al contrario, si è soltanto alle battute iniziali, con alcune richieste di informazioni avanzate dal Bayern Monaco al club di Viale della Liberazione per capire se ci siano margini di negoziazione.
Il Bayern Monaco è storicamente il club più rappresentativo della Nazionale tedesca, al punto da aver allestito negli ultimi anni un vero e proprio blocco su cui può contare la Germania. Neuer, Kimmich, Tah, Pavlovic e Musiala sono da considerarsi titolari inamovibili della formazione allenata da Julian Nagelsmann. Ad essi, poi, vanno aggiunti anche Goretzka, prossimo a lasciare i bavaresi, e Karl attualmente infortunato. Ebbene, l'intenzione della dirigenza del Bayern sarebbe quella di rimpolpare lo zoccolo duro dei teschi, irrobustendo la forte identità nazionale.
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