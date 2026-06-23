Yann Bisseck potrebbe dire addio all'Inter. Il mercato estivo, ancora formalmente in attesa di cominciare, può portare ad alcuni importanti cambiamenti nel reparto arretrato dei nerazzurri. E così, oltre alla questione portiere, con la promozione di Josep Martinez e l'arrivo di Provedel, anche la difesa si appresta a cambiare volto.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Bisseck-Inter, è finita? Il Bayern Monaco sonda l'operazione

È Sport Bild ad informare sull'ultimo recente sondaggio effettuato dai bavaresi di Kompany per il difensore centrale dell'Inter. Al momento, comunque, mancherebbero offerte ufficiali e la trattativa è lungi dall'essere in via di definizione. Al contrario, si è soltanto alle battute iniziali, con alcune richieste di informazioni avanzate dalal club di Viale della Liberazione per capire se ci siano margini di negoziazione.

BARI, ITALIA - 16 AGOSTO: Yann Aurel Bisseck dell'Inter lotta per il pallone con Alexios Kalogeropoulos dell'Olympiacos FC durante l'amichevole di pre-stagione tra FC Internazionale e Olympiacos FC allo Stadio San Nicola il 16 agosto 2025 a Bari, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Il Bayern Monaco è storicamente il club più rappresentativo della Nazionale tedesca, al punto da aver allestito negli ultimi anni un vero e proprio blocco su cui può contare la Germania. Neuer, Kimmich, Tah, Pavlovic e Musiala sono da considerarsi titolari inamovibili della formazione allenata da Julian Nagelsmann. Ad essi, poi, vanno aggiunti anche Goretzka, prossimo a lasciare i bavaresi, e Karl attualmente infortunato. Ebbene, l'intenzione della dirigenza del Bayern sarebbe quella di rimpolpare lo zoccolo duro dei teschi, irrobustendo la forte identità nazionale.

Caricamento post Instagram...

Attualmente, la prima necessità dei bavaresi sarebbe quella di liberare spazio in rosa, vendendo alcuni degli interpreti del reparto difensivo. Una volta fatto ciò, sarà più semplice effettuare nuove operazioni in entrata. Yann Bisseck nell'ultima stagione in nerazzurro ha collezionato, siglando tre reti e mettendo a referto un assist per i compagni di squadra. Nelle precedenti due annate aveva confermato la predisposizione ad andare a segno, anche senza poter contare su di un minutaggio esagerato.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365