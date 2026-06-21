Josep Martinez è sicuro che l'ultima stagione sia stata un successo per l'Inter. Adesso esige un po' di riposo per sé e per la squadra, congedando Dumfries.
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
Josep Martinez è pronto a ritagliarsi uno spazio via via maggiore nell'Inter. Lo spagnolo, intervistato da AS, ha analizzato l'andamento dell'ultima stagione, confermandone la grandezza, sia pure con la macchia della Champions. Il 28enne, tra l'altro, non smette di sognare l'approdo in Nazionale.
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
Inter, Martinez tra passato e presenteNell'ultima stagione con l'Inter ha giocato appena 5 partite in Serie A, le stesse della prima annata in nerazzurro. Classe 1998, Josep Martinez è approdato a Milano nell'estate 2024, come uno dei più promettenti portieri del nostro campionato. Alle sue spalle aveva assommato 66 partite di Serie A con la maglia del Genoa, accumulate nelle precedenti due stagioni. Cresciuto nel Las Palmas e passato dal Lipsia, senza lasciare grosse tracce, Pep Martinez cerca conferme in una big europea e l'Inter gli ha dato fiducia con un contratto fino al 2029.
Nonostante Yann Sommer non sia stato esattamente impeccabile ogni volta in cui è sceso in campo, tanto Inzaghi quanto Chivu ne hanno privilegiato l'impiego, sfavorendo Martinez. Quest'ultimo, ora, sembra finalmente pronto a togliersi soddisfazioni da protagonista. A detta sua, l'ultima stagione è stata collettivamente ottima, con un solo grande rammarico: "L'unica macchia è stata l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. Hanno giocato bene e a noi mancava Lautaro, che è la nostra principale minaccia offensiva e un giocatore chiave per la nostra squadra. Abbiamo sentito molto la sua assenza in quella partita".
Martinez sogna la chiamata della SpagnaAdesso, Pep Martinez pensa soltanto a recuperare energie, in attesa di fiducia e minutaggio maggiori: "Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella prossima stagione". Nella sua intervista ha avuto modo di discutere dell'imminente passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid: "Penso sia un ottimo acquisto per il Real Madrid. Credo sia una scelta fantastica, anche se mi dispiace che ci lasci perché è un giocatore straordinario, quello che tutti vorrebbero in squadra".
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA