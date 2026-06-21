Josep Martinez è pronto a ritagliarsi uno spazio via via maggiore nell'Inter. Lo spagnolo, intervistato da AS, ha analizzato l'andamento dell'ultima stagione, confermandone la grandezza, sia pure con la macchia della Champions. Il 28enne, tra l'altro, non smette di sognare l'approdo in Nazionale.

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Inter, Martinez tra passato e presente

Nell'ultima stagione con l'Inter ha giocato appena 5 partite in Serie A, le stesse della prima annata in nerazzurro., Josep Martinez è approdato a Milano nell'estate 2024, come uno dei più promettenti portieri del nostro campionato. Alle sue spalle aveva assommato 66 partite di Serie A con la maglia del Genoa, accumulate nelle precedenti due stagioni. Cresciuto nele passato dal Lipsia, senza lasciare grosse tracce, Pep Martinez cerca conferme in una big europea e l'Inter gli ha dato fiducia con un contratto fino al

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Josep Martinez dell'FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nonostante Yann Sommer non sia stato esattamente impeccabile ogni volta in cui è sceso in campo, tanto Inzaghi quanto Chivu ne hanno privilegiato l'impiego, sfavorendo Martinez. Quest'ultimo, ora, sembra finalmente pronto a togliersi soddisfazioni da protagonista. A detta sua, l'ultima stagione è stata collettivamente ottima, con un solo grande rammarico: "L'unica macchia è stata l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. Hanno giocato bene e a noi mancava Lautaro, che è la nostra principale minaccia offensiva e un giocatore chiave per la nostra squadra. Abbiamo sentito molto la sua assenza in quella partita".

Martinez sogna la chiamata della Spagna

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Adesso, Pep Martinez pensa soltanto a recuperare energie, in attesa di fiducia e minutaggio maggiori: "Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella prossima stagione". Nella sua intervista ha avuto modo di discutere dell'imminente passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid: ". Credo sia una scelta fantastica, anche se, quello che tutti vorrebbero in squadra".Durante la Coppa del Mondo , però, la cosa più importante è pensare alla Nazionale. Josep Martinez, difatti, non veste quella maglia dal 2021, quando giocò una partita amichevole contro la Lituania. In quella - unica - occasione fu convocato insieme ad altri Under 21, per colmare le defezioni della rosa maggiore in cui era scoppiato un focolaio di COVID-19. "Lavorerò sodo per cercare di avere un giorno questa opportunità", ha chiosato l'estremo difensore.

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