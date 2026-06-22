Un campanello di allarme suona nella dirigenza del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano Kicker, il club bavarese si sarebbe visto respingere da Michael Olise la prima proposta di rinnovo. L'esterno francese, contrattualmente legato ai Giganti fino al 2029, sarà tra poche ore in campo con la sua Francia nella sfida contro l'Iraq nella seconda giornata del Mondiale, non ha ancora però chiarito il suo futuro.

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Bayern Monaco, Olise non rinnova con i bavaresi... per il momento: il Real Madrid osserva

Smile, Michael Olise plays football today. pic.twitter.com/WrOXbV16ty — FC Bayern (@FCBayernEN) June 22, 2026

Michael Olise è uno dei nomi caldi di questa sessione estiva di calciomercato. L'esterno francese è attualmente impegnato con lanel Mondiale e tra poche ore sarà in campo nella sfida contro l'Iraq ma dall'altra parte del mondo, a Monaco di Baviera, la situazione nelle ultime ore si è fatta incandescente. Come riporta il quotidiano tedesco Kicker, ilavrebbe avanzato un'offerta di rinnovo contrattuale di 25 milioni all'anno (da chiarire la durata), impedendo così al, diretto interessato al cartellino del classe 2001, di tentare ogni trattativa.

Il 25 enne ha il contratto in scadenza nel 2029, ma il club bavarese vuole chiudere prima possibile questa situazione che nelle ultime ore si è fatta troppo delicata, ma al momento è proprio Olise il vero "responsabile". L'esterno, infatti, avrebbe rifiutato la prima proposta di rinnovo provocando non poca preoccupazione. Un rifiuto che, tuttavia, non mette in chiaro il futuro dell'ex Crystal Palace, al momento concentrato solo sul Mondiale.

Michael Olise esulta per la rete durante il match tra PSG e Bayern Monaco (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Secondo il magazine tedesco, però, il Bayern Monaco sarebbe molto perplesso dal comportamento, giudicato ‘difficile da capire e sfuggente’, del classe 2001 tanto che avrebbe perfino cancellato dai social alcune foto con la maglia dei tedeschi aumentando la confusione e il panico sia nel club sia nella tifoseria bavarese. Olise è arrivato in Germania due anni fa dalle Eagles e in questo periodo al Bayern ha messo a segno 42 gol, e 54 assist, in 107 presenze, diventando uno dei migliori esterni in Europa. Per questo il Real Madrid lo vuole e pur di averlo sarebbe pronto a spendere somme da capogiro.

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