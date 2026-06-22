Il Real Madrid smentisce i contatti per Olise tramite un comunicato. Il Bayern Monaco blinda il giocatore, reduce da un'annata straordinaria.
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Il Real Madrid ha emesso un duro comunicato ufficiale per smentire categoricamente le indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni che accostavano il club a Michael Olise, talentuoso esterno offensivo del Bayern Monaco. La dirigenza della formazione campione di Spagna assicura di non aver mantenuto "nessun contatto diretto né indiretto" con il calciatore, con i suoi rappresentanti o con le persone vicine al suo entourage.
Nel testo della nota, i Blancos sottolineano l'eccellente relazione istituzionale che li lega al Bayern, una partnership storica che poggia su sentimenti di rispetto reciproco, collaborazione e profonda ammirazione. La società madrilena lamenta apertamente la diffusione di speculazioni di mercato che non corrispondono minimamente alla realtà dei fatti.
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La diplomazia di Florentino e le cifre della discordiaLa nota ufficiale del Real Madrid incide inoltre su un principio di lealtà istituzionale che guida da sempre i rapporti tra le due potenze europee. Entrambe le società condividono la ferma convinzione che qualunque interesse verso un tesserato debba passare in primis attraverso un confronto diretto tra i club. Questa presa di posizione giunge al termine di una settimana in cui il nome di Olise ha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli. Numerosi media avevano dipinto il francese come il grande obiettivo di Florentino Pérez per la prossima estate, ipotizzando cifre astronomiche oscillanti tra i 150 e i 220 milioni di euro.
La ferma replica del Bayern MonacoLa dirigenza del Bayern Monaco, dal canto suo, mantiene una postura d'acciaio e blinda il proprio gioiello, escludendo qualsiasi margine di trattativa. L'esterno vanta un contratto a lungo termine valido fino al 2029 e ha appena conquistato il premio come miglior giocatore della stagione in Bundesliga grazie a un bottino stratosferico di 22 gol e 31 assist in 52 partite ufficiali.
Comunicado Oficial.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026
Il presidente del club tedesco, Herbert Hainer, ha liquidato la questione con dichiarazioni perentorie: "Se Florentino Pérez vuole inviarci un'offerta per Olise, cosa che non è accaduta finora, può tranquillamente risparmiarsi la molesta fatica". Il numero uno bavarese ha poi ribadito lo status del club: "Noi non siamo una società venditrice". Nel frattempo, il ventiquattrenne Olise continua a disputare i Mondiali 2026 con la maglia della Francia, una vetrina internazionale che sta facendo schizzare alle stelle la sua valutazione di mercato.
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