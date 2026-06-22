Il Real Madrid ha emesso un duro comunicato ufficiale per smentire categoricamente le indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni che accostavano il club a Michael Olise, talentuoso esterno offensivo del Bayern Monaco. La dirigenza della formazione campione di Spagna assicura di non aver mantenuto "nessun contatto diretto né indiretto" con il calciatore, con i suoi rappresentanti o con le persone vicine al suo entourage.

Nel testo della nota, i Blancos sottolineano l'eccellente relazione istituzionale che li lega al Bayern, una partnership storica che poggia su sentimenti di rispetto reciproco, collaborazione e profonda ammirazione. La società madrilena lamenta apertamente la diffusione di speculazioni di mercato che non corrispondono minimamente alla realtà dei fatti.

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La diplomazia di Florentino e le cifre della discordia

La nota ufficiale delincide inoltre su un principio diistituzionale che guida da sempre i rapporti tra le due potenze europee. Entrambe le società condividono la ferma convinzione che qualunque interesse verso undebba passare in primis attraverso undiretto tra i club. Questa presa di posizione giunge al termine di una settimana in cui il nome diha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli. Numerosi media avevano dipinto il francese come il grande obiettivo diper la prossima estate, ipotizzando cifre astronomiche oscillanti tra imilioni di euro.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco osserva la partita durante la finale di Coppa di Germania 2026 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion di Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

La ferma replica del Bayern Monaco

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

La dirigenza del, dal canto suo, mantiene una postura d'acciaio eil proprio gioiello, escludendo qualsiasi margine di. L'esterno vanta un contratto a lungo termine valido fino ale ha appena conquistato il premio come miglior giocatore della stagione ingrazie a un bottino stratosferico diin 52 partite ufficiali.

Il presidente del club tedesco, Herbert Hainer, ha liquidato la questione con dichiarazioni perentorie: "Se Florentino Pérez vuole inviarci un'offerta per Olise, cosa che non è accaduta finora, può tranquillamente risparmiarsi la molesta fatica". Il numero uno bavarese ha poi ribadito lo status del club: "Noi non siamo una società venditrice". Nel frattempo, il ventiquattrenne Olise continua a disputare i Mondiali 2026 con la maglia della Francia, una vetrina internazionale che sta facendo schizzare alle stelle la sua valutazione di mercato.

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