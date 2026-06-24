Jonathan David non ha brillato nella sua prima stagione in bianconero, dove per ora ha collezionato solo 8 gol in 46 presenze totali senza convincere quasi mai nel ruolo di punta centrale, commettendo anche errori che si sono poi rivelati decisivi per la classifica finale che ha visto la Juventus scivolare addirittura al sesto posto. Livello decisamente inferiore rispetto a quelli della sua avventura francese con la maglia del Lille, dove in 5 stagioni ha segnato 109 reti in 232 partite attirando l'attenzione di quasi tutti i Top Club europei.

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Le parole di Jonathan David

Ora l'attaccante della Juventus è impegnato nelcon il Canada, con la qualenella seconda partita del girone terminataassicurando il passaggio al turno successivo alla sua Nazionale.

TORINO, ITALIA - 4 LUGLIO: Il nuovo acquisto della Juventus Jonathan David presso la sede della Juventus il 4 luglio 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Le dichiarazioni più recenti dell'attaccante canadese, rilasciate direttamente dal ritiro del Mondiale ai microfoni di RSI Sport, confermano in modo perentorio la sua ferma volontà di rimanere a Torino. Il calciatore ha spento i rumors di mercato spiegando che vede il suo futuro prossimo ancora alla Juventus, rimarcando di avere un contratto solido di cinque anni e che per quanto lo riguarda l'intenzione è quella di continuare a giocare in bianconero per riscattare l'annata appena conclusa: "Ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui".

Ha infine parlato della differenza tra giocare con la Nazionale e quella con il suo club: "Penso che sia sempre diverso quando giochi in un club o giochi in Nazionale perché innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è molto diverso quindi cambia un po' tutto".

Queste parole mostrano però la sua volontà attuale, o potrebbero essere di circostanza per mantenere la massima concentrazione sul Mondiale in cui è impegnato con il Canada, che è anche nazione ospitante.