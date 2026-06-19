Jonathan David si prende la scena e scrive una pagina di storia del calcio mondiale. L'attaccante del Canada, da poco diventato un nuovo giocatore della Juventus, è stato il grande protagonista della sfida contro il Qatar grazie a una splendida tripletta. Un'impresa che gli permette di entrare in una ristretta cerchia di campioni. David è infatti il primo giocatore della Serie A a realizzare una tripletta in un Mondiale dal 1998, quando Gabriel Batistuta segnò tre reti con l'Argentina nella sfida contro la Giamaica. Non solo. L'attaccante canadese diventa anche il secondo calciatore della storia della Juventus a riuscirci in una Coppa del Mondo dopo Paolo Rossi, autore della storica tripletta contro il Brasile nel celebre 3-2 del 1982.

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David show contro il Qatar: tre gol e un posto nella storia del Mondiale

Contro il- match terminato 6-0 - Jonathanha offerto una prestazione da assoluto protagonista. L'attaccante canadese ha mostrato tutto il repertorio che ha convinto la Juventus a puntare su di lui: senso del gol, rapidità nei movimenti e capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Le sue tre reti hanno indirizzato la gara e confermato il suo straordinario momento di forma. David non si è limitato a finalizzare il lavoro della squadra, ma ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, mettendo costantemente in difficoltà la difesa avversaria.

DOHA, QATAR - 23 NOVEMBRE: Jonathan David del Canada durante la partita del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Belgio e Canada allo stadio Ahmad Bin Ali il 23 novembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Una prova completa che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi canadesi e anche di quelli bianconeri. I numeri rendono ancora più speciale la sua serata. Per ritrovare una tripletta di un giocatore del campionato italiano in un Mondiale bisogna tornare indietro di quasi trent'anni, fino a Batistuta nel 1998. Se si guarda invece alla storia della Juventus, il precedente porta direttamente a Paolo Rossi e alla notte che cambiò il Mondiale del 1982 contro il Brasile. David non può ancora essere paragonato a quelle leggende, ma con una serata così ha già trovato il modo di entrare negli almanacchi del calcio.

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