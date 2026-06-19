Sono bastati 26 minuti a Johan Manzambi per prendersi le copertine dei giornali sportivi. Il talento svizzero, mandato in campo dal ct Murat Yakin al 71' minuto della sfida contro la Bosnia, firma una doppietta che sblocca e indirizza il match entrando nella storia dei campionati del mondo.

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Il trionfo della Svizzera porta la firma di Manzambi

Risultato un po' bugiardo quello del SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles) tra. Siache, avevano preparato molto bene la gara per le rispettive nazionali come testimoniato dall'equilibrio in campo fino al '70 minuto di gioco. Da un lato unaben organizzata e determinata in campo, dall'altra unaqualitativamente superiore che prova a dominare la gara col palleggio e un gioco decisamente più offensivo. Tutto faceva pensare ad una sfida bloccata e decisamente poco spettacolare ma, i cambi dei rossocrociati, ribaltano completamente lo scenario.

GINEVRA, SVIZZERA - 15 NOVEMBRE: Johan Manzambi della Svizzera festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Svizzera e Svezia allo Stade de Genève il 15 novembre 2025 a Ginevra, Svizzera. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Fuori Ndoye, Rieder e Aebischer; dentro Sow, Vargas e il giovanissimo Johan Manzambi. In pochissimi minuti, la Svizzera sale in cattedra e, grazie ai subentrati, sfonda il muro bosniaco. La doppietta di Manzambi e il gol di Vargas spezzano l'equilibrio, Mahmic prova a riaccendere le speranze della Bosnia (rimasta in dieci dopo l'espulsione di Muharemovic) ma Xhaka archivia la pratica trasformando il calcio di rigore del definitivo 4-1.

🇨🇭💥 𝐉𝐎𝐇𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐍𝐙𝐀𝐌𝐁𝐈 (𝟐𝟎) vs Bosnia via FotMob:



• 19 Minutes Played

• MOTM

• 2 GOALS

• 5 Touches In Opposition Box

• 2 Passes Into Final Third

• 100% Shots On Target



AUTHENTIC MASTERCLASS 🔥 pic.twitter.com/kk0a3UmYDm — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 18, 2026

Johan Manzambi nella storia dei Mondiali

I cambi hanno permesso alla nazionale svizzera di ottenere i primi tre fondamentali punti della sua avventura mondiale, ma più di tutti ha fatto la differenza. Il classe 2005, in forza al, a 20 anni e 247 giorni entra dalla panchina e sigla una doppietta diventando il più giovane supersub nella storia dei Mondiali a riuscirci.

La prestazione, oltre che un posto nella storia dei campionati del mondo, è valsa il premio di Superior Player of the Match e, certamente, le attenzioni di diversi club europei che, dal match contro la Bosnia, guarderanno il talento del classe 2005 svizzero con molta più attenzione.

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