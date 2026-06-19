Problemi extra-campo per Achraf Hakimi. Nonostante l'impegno ai Mondiali con il Marocco e il buon inizio con il pareggio per 1-1 contro il Brasile di Carlo Ancelotti, il terzino marocchino in forza al Paris Saint-Germain è coinvolto in una causa penale con l'accusa di stupro e, nelle ultime ore, sono emersi importanti aggiornamenti sull'evoluzione della vicenda.

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La ricostruzione

Il caso risale all'ormai lontano febbraio 2023. Secondo la ricostruzione dei principali media francesi,avrebbe infatti conosciuto una ragazza su Instagram e avrebbe deciso di invitarla a casa sua per trascorrere del tempo insieme. A seguito dell'episodio, la ragazza in questione ha deciso di querelare il calciatore delaccusandolo di violenza sessuale.

Al Rayyan, Qatar – 6 dicembre: Achraf Hakimi del Marocco esulta dopo aver realizzato il quarto e decisivo rigore della sua squadra nella serie dei calci di rigore durante la partita degli ottavi di finale della FIFA World Cup Qatar 2022 tra Marocco e Spagna, disputata presso Education City Stadium il 6 dicembre 2022 ad Al Rayyan, Qatar. (Foto di Alexander Hassenstein per Getty Images).

Dall'inizio della causa, Hakimi si è sempre dichiarato innocente e la sua difesa ha sempre portato avanti la tesi di falsa accusa da parte della presunta vittima. Nelle ultime ore, però, la situazione ha visto un'importante evoluzione con il calciatore marocchino rinviato a giudizio e, di conseguenza, processato con l'accusa di stupro.

🚨👨‍⚖️ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: A French court has confirmed today that Achraf Hakimi will stand trial for rape with the incident in question occurring in February 2023 in Paris.



Hakimi has released a statement denying the allegations:



✍️ "Justice looked me in the eyes and said to me:… pic.twitter.com/ZTyGGmeh7Y — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 19, 2026

Hakimi verrà processato per stupro

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, ladiha confermato il rinvio a giudizio del terzino ex Inter presso il tribunale penale dipartimentale.

I giudici, infatti, hanno respinto il ricorso contro il provvedimento di rinvio a giudizio fatto da Achraf Hakimi, ritenendo che vi fossero abbastanza prove per confermare il rinvio a giudizio del calciatore che, di conseguenza, nei prossimi mesi andrà a processo con l'accusa di stupro.

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