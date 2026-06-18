L'Inter accelera sul mercato. I nerazzurri vogliono regalare a Chivu una rosa completa per competere al massimo in Champions ed in campionato. Lo Scudetto appena conquistato non basta: l'obiettivo rimane sempre quella Champions, sfumata due volte negli ultimi 5 anni. Le idee ad Appiano Gentile sono chiare: costruire, aggiungere tasselli ad un organigramma quasi perfetto. Per questo si lavora su più fronti. Ma il target principale rimane la difesa: un reparto da rivoluzionare. L'addio di Acerbi ha scoperchiato le carte: ora servono nuovi rinforzi. Il primo è Solet: il francese è molto vicino all'Inter. All'Udinese andranno circa 20 milioni. Ma non è l'unico. In caso di addio di Bastoni, ci potrebbe essere un nuovo innesto.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365

Inter, non solo Solet: c'è Ndicka se parte Bastoni

L'altro obiettivo ha un nome e cognome chiaro:. E' lui il prescelto in caso di partenza di. Il difensore italiano non è più sicuro di partire - come qualche mese fa. Ma il mercato è variabile e tutto può accadere. Su di lui, rimane forte l'interesse della Spagna. Non più del Barcellona, ma dello avrebbe inserito nella lista dei desideri. Ci vorranno 70 milioni per far vacillare la posizione dell'Inter. E se questi soldi dovessero arrivare, i nerazzurri andrebbero con forza a bussare alla porta della Roma. Il club giallorosso ha bisogno di soldi: deve racimolare

CREMONA, ITALIA – 23 novembre 2025 – Evan Ndicka della Roma durante la partita di Serie A tra Cremonese e Roma, disputata allo Stadio Giovanni Zini il 23 novembre 2025 a Cremona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images).

Soldi, che potrebbero arrivare dalla cessione di un big. E Ndicka è uno di questi. Ma la richiesta dei giallorossi è chiara: ci vorranno almeno 35 milioni per portare via l'ivoriano dalla Capitale. Altrimenti, non se ne farà nulla. Non ci sono contropartite che tengono. Non c'è un Frattesi che tenga. Anche perché ci sono altri big che potrebbero lasciare la Roma: Soulé e Koné su tutti. L'argentino ha gli occhi di Spagna, Premier e Bundesliga. Mentre il francese piace e non poco all'Arsenal. Se arriveranno offerte importanti, la Roma cederà. Ora rimane da capire chi sarà il sacrificato. Intanto l'Inter osserva e aspetta. Solet è quasi nerazzurro. Attesa per scoprire se lo sarà anche Ndicka.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365