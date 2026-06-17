Da Nyon arrivano i tanto attesi aggiornamenti sui bilanci delle big europee. La Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) della UEFA si è riunita per valutare i target fissati per la stagione 2025/2026, facendo il punto della situazione sulle società ancora vincolate dal settlement agreement. Per quanto riguarda le tre formazioni italiane sotto la lente d'ingrandimento, il comunicato ha delineato scenari diametralmente opposti.

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Milano sorride: via i paletti dell'accordo

Chi può stappare lo spumante sono le due sponde di Milano.hanno fatto i compiti a casa, centrando l'obiettivo finale previsto dall'accordo. Avendo rispettato in pieno la regola suicalcistici nel triennio di riferimento (ovvero i periodi di rendicontazione chiusi nel 2023, 2024 e 2025), nerazzurri e rossoneri sono ufficialmente fuori dal regime di. Un bel sospiro di sollievo che restituisce pienasul mercato. Insieme alle milanesi, salutano i vincolianche le due francesi Paris Saint-Germain , le due squadre turchee la belga

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Giuseppe Marotta, Presidente dell'FC Internazionale, Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, e Nasser Al-Khelaifi, Presidente del Paris Saint-Germain, assistono alla finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La doppia mazzata per le casse della Roma

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Over 180 clubs from across Europe are gathering at UEFA headquarters. Find out why! — UEFA (@UEFA) June 17, 2026

Le notizie negative, invece, si concentrano su. Laha infatti sanzionato laper non aver rispettato due parametri chiave. Il primo è il leggerodell'obiettivo intermedio relativo all'esercizio finanziario concluso nel, che ha fatto scattare in automatico un'ammenda di. Ma il conto è diventato più salato a causa deltra ildella rosa e i. Il club giallorosso ha superato il limite consentito delnell'anno solare 2025, infrazione che è costata un'ulterioredadi euro. In totale, un ammanco daimprevisto per le casse della proprietà.

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