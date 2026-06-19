Non si ferma il momento di gloria di Vozinha. L'esordio da favola contro la Spagna è stato palcoscenico di una grande prestazione del portiere capoverdiano. E, insieme alla sua grande partita, per l'estremo difensore è arrivata la celebrità. In soli 3 giorni il numero 1 è diventato un fenomeno sui social network, con dei numeri da capogiro.

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Vozinha, la nuova star del Mondiale

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Una prima volta così non si dimentica più. Vozinha si è presentato davanti alle furie rosse senza paura, ha indossato i guantoni e ha preso tutto il prendibile. Grazie - soprattutto - alla prestazione del portiere,è riuscito a fermare la Spagna sullo 0-0, un risultato che nessuno avrebbe avuto il coraggio - o la follia - di pronosticare. Nessuno, tranne i calciatori capoverdiani, che

E partita della vita, nel vero senso della parola, è stata Spagna-Capo Verde per Vozinha. Il portiere, in soli 90 minuti, ha probabilmente cambiato il suo futuro per sempre. Prima della gara di esordio infatti, Vozinha era il classico portiere di una nazionale minore. Quarantenne, senza squadra, e prossimo al pensionamento. Nell'anonimato, come lo era stato il resto della sua carriera. Ma i 90 minuti più recupero della partita hanno stravolto il destino del numero 1.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA – 27 marzo: Vozinha di Capo Verde rilancia il pallone durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images).

Prima del match infatti il portiere aveva "solo" 35mila follower su Instagram. Il numero pian piano è iniziato a crescere. Prima 500mila, poi 1 milione, 2, fino ad arrivare a 13 milioni e mezzo. Tutto in meno di 72 ore. A rendere il numero ancora più impressionante è il confronto con dei suoi colleghi ben più noti. Per fare qualche esempio: Olise è a 5,5 milioni, Saka a 8,1 e Lautaro Martinez a 11,1. C'è un'altra statistica che rende ancora più evidente il fenomeno però: ci sono solo nove atleti delle "big four" - le quattro leghe più seguite negli USA: NBA, NFL, NHL e MLB - ad avere più seguaci di Vozinha. Il portiere capoverdiano ha più follower di gente del calibro di Chris Paul, Doncic e Wenbanyama.

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