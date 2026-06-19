La grande prestazione contro la Spagna ha cambiato la vita di Vozinha: il portiere di Capo Verde è diventato un fenomeno sui social.
Capo Verde, tifosi in estasi per il pareggio con la Spagna
Non si ferma il momento di gloria di Vozinha. L'esordio da favola contro la Spagna è stato palcoscenico di una grande prestazione del portiere capoverdiano. E, insieme alla sua grande partita, per l'estremo difensore è arrivata la celebrità. In soli 3 giorni il numero 1 è diventato un fenomeno sui social network, con dei numeri da capogiro.
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Vozinha, la nuova star del Mondiale
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E partita della vita, nel vero senso della parola, è stata Spagna-Capo Verde per Vozinha. Il portiere, in soli 90 minuti, ha probabilmente cambiato il suo futuro per sempre. Prima della gara di esordio infatti, Vozinha era il classico portiere di una nazionale minore. Quarantenne, senza squadra, e prossimo al pensionamento. Nell'anonimato, come lo era stato il resto della sua carriera. Ma i 90 minuti più recupero della partita hanno stravolto il destino del numero 1.
Prima del match infatti il portiere aveva "solo" 35mila follower su Instagram. Il numero pian piano è iniziato a crescere. Prima 500mila, poi 1 milione, 2, fino ad arrivare a 13 milioni e mezzo. Tutto in meno di 72 ore. A rendere il numero ancora più impressionante è il confronto con dei suoi colleghi ben più noti. Per fare qualche esempio: Olise è a 5,5 milioni, Saka a 8,1 e Lautaro Martinez a 11,1. C'è un'altra statistica che rende ancora più evidente il fenomeno però: ci sono solo nove atleti delle "big four" - le quattro leghe più seguite negli USA: NBA, NFL, NHL e MLB - ad avere più seguaci di Vozinha. Il portiere capoverdiano ha più follower di gente del calibro di Chris Paul, Doncic e Wenbanyama.
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