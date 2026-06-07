Lautaro Martinez in questa stagione ha vinto Serie A e Coppa Italia con la maglia dell'Inter, di cui è capitano e numero 10. Ha vinto inoltre il titolo di capocannoniere del campionato segnando 17 gol, dimostrandosi ancora il miglior attaccante in Italia. Nell'ultimo Mondiale, vinto dall'Argentina in finale contro la Francia, il Toro non ha inciso come ci si aspettava, sbagliando reti alla sua portata e finendo la competizione con zero gol segnati. Sono però passati 4 anni, e Lautaro è cresciuto notevolmente sia calcisticamente che mentalmente, diventando l'arma in più per Scaloni per provare a portare a casa la seconda Coppa del Mondo consecutiva.

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Le dichiarazioni di Lautaro Martinez ai canali ufficiali dell'Argentina

Ha iniziato l'intervista confessando che l'edizione diera stata molto difficile a livello individuale, poiché un infortunio alla caviglia gli aveva impedito di arrivare al top della forma e di giocare il calcio che avrebbe voluto. Ha poi sottolineato la grande differenza rispetto ad oggi, affermando di sentirsi finalmente al 100% delle proprie forze e pieno di fiducia.: "Mi sono preparato molto bene,. In Qatar, individualmente,. Per questo voglio accumulare tutti i minuti possibili e continuare a guadagnare fiducia".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'Argentina segna il secondo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Guardando alla competizione imminente, il capitano nerazzurro ha aggiunto che il gruppo sente la forte responsabilità di dover difendere la gloria conquistata in Qatar, sapendo che il percorso sarà complicato ma ribadendo che la squadra darà tutto per riportare l'Argentina sul tetto del mondo: "Sono molto felice di indossare nuovamente questa maglia, di giocare ancora e di godermi il momento insieme ai miei compagni. Dobbiamo andare a difendere ciò che abbiamo conquistato in Qatar. Sarà dura, ma daremo tutto per portare l’Argentina il più in alto possibile".

Nell'ultima amichevole l'attaccante nerazzurro ha segnato 1 gol e fornito 1 assist a Giuliano Simeone nella vittoria per 2-0 contro l'Honduras, confermando le sue parole e la sua voglia di essere al top per questo Mondiale.