A rete anche il figlio di Simeone, Giuliano.
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
Senza Messi nell'amichevole fra Argentina e Honduras si è scatenato Lautaro Martinez. In uno degli ultimi test in vista del Mondiale gli uomini di Scaloni hanno agilmente battuto per 2-0 l'Honduras: gol e assist per l'attaccante nerazzurro.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
Argentina-Honduras 2-0Nella penultima amichevole che l'Albiceleste gioca prima di presentarsi al debutto nel Mondiale contro l'Algeria, Scaloni schiera una squadra ampiamente rimaneggiata ma vince senza grandi problemi, e convince, contro un modesto Honduras. Non scende in campo Messi e partono dalla panchina vari nomi di peso come Medina, Enzo Fernandez, Mac Allister. Erano out anche la punta Julian Alvarez, Nico Paz del Como e il portiere Emiliano Martinez. In compenso, però, ci pensano Lautaro Martinez e Giuliano Simeone a segnare e a far vincere la formazione argentina. Gli argentini, poi, giocheranno una ultima amichevole con l'Islanda e debutteranno il 17 giugno a Kansas City.
🚨🇦🇷 Lautaro Martínez: “I prepared myself very well, mentally more than anything for this World Cup”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026
“You know what Qatar meant for me because of my injury. Individually, I didn’t have the tournament the way I wanted to and I didn’t arrive the way I wanted to either”.
"Now I… pic.twitter.com/ZftBcUQZV5
Lautaro show: gol e assist di taccoC'è poco da dire. Un due a zero secco e senza grande difficoltà. Ma soprattutto una gara che evidenzia l'ottimo stato di forma di Lautaro Martinez (staranno sorridendo sicuramente anche all'Inter). Il capitano nerazzurro, infatti, prima segna su rigore procurato dal terzino Tagliafico e poi serve l'assist, di tacco, per la rete decisiva che porta la firma di Giuliano Simeone dell'Atletico Madrid.
Quella di ieri è una prestazione maiuscola del Toro. Anzi, è una prestazione molto importante e racchiude un messaggio chiaro a Scaloni: Lautaro è pronto, è in forma ed è in grado di incidere. Rispetto a quattro anni fa, infatti, non parte per primo nelle gerarchie e nelle scelte del tecnico per quanto riguarda l'attacco: bisogna, infatti, considerare la presenza di Julian Alvarez. Lautaro, nel vittorioso mondiale in Qatar, seppe comunque essere decisivo. Scaloni, ora, è avvisato: il Toro c'è e vuole essere protagonista anche nella competizione in Messico, Stati Uniti e Canada.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA