Senza Messi nell'amichevole fra Argentina e Honduras si è scatenato Lautaro Martinez. In uno degli ultimi test in vista del Mondiale gli uomini di Scaloni hanno agilmente battuto per 2-0 l'Honduras: gol e assist per l'attaccante nerazzurro.

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Argentina-Honduras 2-0

🚨🇦🇷 Lautaro Martínez: “I prepared myself very well, mentally more than anything for this World Cup”.



“You know what Qatar meant for me because of my injury. Individually, I didn’t have the tournament the way I wanted to and I didn’t arrive the way I wanted to either”.



"Now I… pic.twitter.com/ZftBcUQZV5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Lautaro show: gol e assist di tacco

Nella penultima amichevole che l'Albiceleste gioca prima di presentarsi al Scaloni schiera una squadra ampiamente rimaneggiata ma vince senza grandi problemi, e convince, contro un modesto Honduras. Non scende in campoe partono dalla panchina vari nomi di peso come, Enzo, Mac. Erano out anche la punta Nico Paz del Como e il portiere. In compenso, però, ci pensano Lautaro Martinez e Giuliano Simeone a segnare e a far vincere la formazione argentina. Gli argentini, poi, giocheranno una ultima amichevole con l'Islanda e debutteranno il 17 giugno a Kansas City.C'è poco da dire. Un due a zero secco e senza grande difficoltà. Ma soprattutto una gara che evidenziaMartinez (staranno sorridendo sicuramente anche all' Inter ). Il capitano nerazzurro, infatti, prima segna su rigore procurato dal terzino Tagliafico e poi serve l'assist, di tacco, per la rete decisiva che porta la firma didell'Atletico Madrid.

Quella di ieri è una prestazione maiuscola del Toro. Anzi, è una prestazione molto importante e racchiude un messaggio chiaro a Scaloni: Lautaro è pronto, è in forma ed è in grado di incidere. Rispetto a quattro anni fa, infatti, non parte per primo nelle gerarchie e nelle scelte del tecnico per quanto riguarda l'attacco: bisogna, infatti, considerare la presenza di Julian Alvarez. Lautaro, nel vittorioso mondiale in Qatar, seppe comunque essere decisivo. Scaloni, ora, è avvisato: il Toro c'è e vuole essere protagonista anche nella competizione in Messico, Stati Uniti e Canada.

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