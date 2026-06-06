Oltre a Lionel Messi, infatti, lo staff tecnico monitora con particolare attenzione giocatori come Nico González, Cristian Romero e Nico Paz
A Maiorca Eden Hazard e Lionel Scaloni partecipano ad una gara di ciclismo
A pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2026, Lionel Scaloni lancia un messaggio chiaro alla sua Argentina. Durante la conferenza stampa in Texas, dove l'Albiceleste affronterà l'Honduras in amichevole prima del test contro l'Islanda, il commissario tecnico ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori alle prese con problemi fisici, a partire da Lionel Messi. Il capitano, ha spiegato l'allenatore, sta recuperando bene e ha ormai superato la fase più delicata del suo percorso di recupero. Allo stesso tempo, però, Scaloni ha sottolineato che nessuno avrà il posto garantito se non sarà in condizioni adeguate per affrontare la competizione. Le prossime settimane saranno decisive per valutare lo stato di forma dei diversi acciaccati e definire la rosa definitiva che volerà al Mondiale.
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Scaloni mette in guardia la sua ArgentinaNel ritiro argentino cresce l'attenzione sulle condizioni fisiche di diversi elementi importanti della rosa. Oltre a Lionel Messi, infatti, lo staff tecnico monitora con particolare attenzione giocatori come Nico Gonzalez, Cristian Romero, Nico Paz, Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes e Julian Alvarez. Scaloni ha confermato che la situazione è sotto controllo, ma non ha nascosto che le valutazioni definitive arriveranno soltanto dopo le prossime amichevoli. "Messi sta bene, non è più completamente isolato", ha spiegato il commissario tecnico, prima di lanciare un messaggio molto netto all'intero gruppo: "Se qualcuno non soddisfa i requisiti minimi di disponibilità, verrà escluso. La prossima settimana sarà fondamentale per i giocatori infortunati". Una presa di posizione che conferma la volontà dell'allenatore di presentarsi al Mondiale con una rosa pienamente efficiente.
Scaloni ha inoltre evidenziato come l'Argentina debba convivere con il ruolo di favorita senza lasciarsi condizionare dalle aspettative esterne: "L'Argentina è sempre stata una delle favorite, una delle squadre che, secondo tutti, raggiungerà il suo pieno potenziale. Non abbiamo cambiato le nostre aspettative solo perché siamo i campioni". In vista dell'amichevole contro l'Honduras, il ct ha annunciato la presenza di Juan Musso tra i pali e ha invitato a non sottovalutare gli avversari, considerandoli un test utile anche in preparazione dell'esordio mondiale contro l'Algeria. Intanto, la prossima settimana sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi legati agli infortunati.
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