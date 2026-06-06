A pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2026, Lionel Scaloni lancia un messaggio chiaro alla sua Argentina. Durante la conferenza stampa in Texas, dove l'Albiceleste affronterà l'Honduras in amichevole prima del test contro l'Islanda, il commissario tecnico ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori alle prese con problemi fisici, a partire da Lionel Messi. Il capitano, ha spiegato l'allenatore, sta recuperando bene e ha ormai superato la fase più delicata del suo percorso di recupero. Allo stesso tempo, però, Scaloni ha sottolineato che nessuno avrà il posto garantito se non sarà in condizioni adeguate per affrontare la competizione. Le prossime settimane saranno decisive per valutare lo stato di forma dei diversi acciaccati e definire la rosa definitiva che volerà al Mondiale.

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Scaloni mette in guardia la sua Argentina

cresce l'attenzione sulle condizioni fisiche di diversi elementi importanti della rosa. Oltre a Lionel, infatti, lo staff tecnico monitora con particolare attenzione giocatori come Nico Gonzalez, Cristian Romero,, Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandroe Julian. Scaloni ha confermato che la situazione è sotto controllo, ma non ha nascosto che le valutazioni definitive arriveranno soltanto dopo le prossime amichevoli. "Messi sta bene, non è più completamente isolato", ha spiegato il commissario tecnico, prima di lanciare un messaggio molto netto all'intero gruppo: "Se qualcuno non soddisfa i requisiti minimi di disponibilità, verrà escluso. La prossima settimana sarà fondamentale per i giocatori infortunati". Una presa di posizione che conferma la volontà dell'allenatore di presentarsi al Mondiale con una rosa pienamente efficiente.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 15 ottobre 2024: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, gesticola durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia, disputata allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Scaloni ha inoltre evidenziato come l'Argentina debba convivere con il ruolo di favorita senza lasciarsi condizionare dalle aspettative esterne: "L'Argentina è sempre stata una delle favorite, una delle squadre che, secondo tutti, raggiungerà il suo pieno potenziale. Non abbiamo cambiato le nostre aspettative solo perché siamo i campioni". In vista dell'amichevole contro l'Honduras, il ct ha annunciato la presenza di Juan Musso tra i pali e ha invitato a non sottovalutare gli avversari, considerandoli un test utile anche in preparazione dell'esordio mondiale contro l'Algeria. Intanto, la prossima settimana sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi legati agli infortunati.

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