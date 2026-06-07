L'Inter ha dominato l'ultima stagione, conquistando Coppa Italia e Scudetto nonostante un percorso deludente in Champions League, che ha visto i nerazzurri essere eliminati dal Bodø/Glimt ai playoff. Questa disfatta ha però permesso a Chivu e i suoi di concentrarsi totalmente sui principali trofei nazionali, gestendo meglio le energie rispetto alla stagione 2024/2025. Al Festival della Serie A di Parma è stato intervistato il Direttore Sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, uno dei principali artefici dei traguardi raggiunti dai nerazzurri negli ultimi anni grazie alla sua grande capacità di scouting che gli ha permesso di acquistare giocatori che si sono rivelati all'altezza delle aspettative e incassando vendendo chi invece voleva andare via.

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Le parole del DS dell'Inter, Piero Ausilio, al Festival della Serie A di Parma

Ha iniziato l'intervista annunciando che Denzel Dumfries, uno dei principali protagonisti dell'Inter in questi anni, andrà via dagrazie alla clausola presente nel suo contratto: ". Una richiesta legittima ma io sono contento per lui, so come è arrivato e cosa ha dato all'Inter. Una storia che è finita bene, ora gli auguriamo il meglio al".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Denzel Dumfries di FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei della Coppa Campioni d'Italia e della Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Continua parlando dell'interesse nei confronti di Solet, difensore dell'Udinese che ha catturato l'attenzione di vari top club dopo un'ottima stagione: "In difesa qualcosa faremo, semplicemente anche prettamente anche per un discorso numerico. Solet lo stiamo seguendo, ha fatto bene in Italia ma ne stiamo seguendo anche altri. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della stagione".

Parla poi dell'obiettivo principale per il centrocampo, Curtis Jones del Liverpool: "L'interesse per questo ragazzo c'era a gennaio e c'è anche adesso. È un giocatore che stiamo seguendo, non ci siamo nascosti. La trattativa a gennaio avevamo provato a concluderla ma ci proveremo ancora questa estate".

Infine ha parlato del futuro di De Vrij e Mkhitaryan: "Con Mkhitaryan stiamo negoziando, non è un mistero. Penso che a breve avremo un punto di incontro e la nostra intenzione è andare avanti ancora un altro anno assieme. Su De Vrij, invece, stiamo facendo delle valutazioni. Vediamo con calma, il campionato inizia a metà agosto e dopo le vacanze ci riaggiorneremo con lui per discutere di futuro con lui".