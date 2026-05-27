Dietro la serata di Montecarlo si nasconde soprattutto il riavvicinamento tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku, che da tempo non avevano più rapporti dopo la separazione dall'Inter. Alla base della rottura c’erano il malcontento dell’attaccante belga per alcune scelte tecniche nel finale di stagione, compresa l’esclusione dall’undici titolare nella finale di Champions League contro il Manchester City e una gestione della situazione che aveva lasciato strascichi all’interno del club nerazzurro. Negli anni successivi i rapporti si erano raffreddati ma l’incontro avvenuto nel Principato avrebbe permesso ai due di chiarire definitivamente le incomprensioni del passato.

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Il motivo dell'odio tra Piero Ausilio e Lukaku

La frattura è nata da una combinazione di delusione sportiva e incomprensioni personali traai tempi. Il punto di rottura principale risale alla gestione del finale di stagione, quando l’attaccante belga non condivise alcune scelte tecniche, in particolare l’esclusione dall’undici titolare nella finale diildi. A ciò si aggiunsero tensioni legate al suo addio successivo e ad alcuni atteggiamenti ritenuti poco graditi dalla dirigenza nerazzurra soprattutto con i compagni con il quale aveva un legame indissolubile, tra questi il capitano. Da quel momento, i rapporti si raffreddarono fino a interrompersi del tutto, alimentando una distanza durata diversi anni.

NAPOLI, ITALIA - 3 FEBBRAIO: Il giocatore del Napoli Romelu Lukaku partecipa all'allenamento pomeridiano a Castel Volturno il 3 febbraio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Le statistiche incredibili del belga all'Inter

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L’esperienza distata molto positiva sia a livello di rendimento che di impatto offensivo. Il belga ha totalizzato 57 gol e 19 assist in 97 presenze inconfermandosi un attaccante decisivo e continuo nel rendimento. Fondamentale anche il suo legame con, con cui ha formato la coppia “Lu-La”: un’intesa perfetta tra fisicità e tecnica che ha permesso ai due di valorizzarsi a vicenda e di trascinarein più competizioni, fino alla conquista dello Scudetto.Oltre al rendimento in campo, Lukaku aveva sviluppato anche un forte legame con la tifoseria nerazzurra: il suo modo di giocare, l’impatto fisico e la capacità di incidere nelle partite più importanti lo hanno reso rapidamente un beniamino del pubblico di, che lo ha spesso sostenuto con grande entusiasmo, riconoscendogli un ruolo da leader all’interno della squadra.

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