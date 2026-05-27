I dissapori legati all’addio all'Inter sembrano ormai alle spalle
Belgio, la carica di Lukaku per lo scudetto: "Ora vinciamo un titolo con i nostri club"
Dietro la serata di Montecarlo si nasconde soprattutto il riavvicinamento tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku, che da tempo non avevano più rapporti dopo la separazione dall'Inter. Alla base della rottura c’erano il malcontento dell’attaccante belga per alcune scelte tecniche nel finale di stagione, compresa l’esclusione dall’undici titolare nella finale di Champions League contro il Manchester City e una gestione della situazione che aveva lasciato strascichi all’interno del club nerazzurro. Negli anni successivi i rapporti si erano raffreddati ma l’incontro avvenuto nel Principato avrebbe permesso ai due di chiarire definitivamente le incomprensioni del passato.
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Il motivo dell'odio tra Piero Ausilio e LukakuLa frattura è nata da una combinazione di delusione sportiva e incomprensioni personali tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku ai tempi dell'Inter. Il punto di rottura principale risale alla gestione del finale di stagione, quando l’attaccante belga non condivise alcune scelte tecniche, in particolare l’esclusione dall’undici titolare nella finale di Champions League contro il City di Guardiola. A ciò si aggiunsero tensioni legate al suo addio successivo e ad alcuni atteggiamenti ritenuti poco graditi dalla dirigenza nerazzurra soprattutto con i compagni con il quale aveva un legame indissolubile, tra questi il capitano Lautaro Martinez. Da quel momento, i rapporti si raffreddarono fino a interrompersi del tutto, alimentando una distanza durata diversi anni.
Le statistiche incredibili del belga all'InterL’esperienza di Romelu Lukaku all'Inter stata molto positiva sia a livello di rendimento che di impatto offensivo. Il belga ha totalizzato 57 gol e 19 assist in 97 presenze in Serie A, confermandosi un attaccante decisivo e continuo nel rendimento. Fondamentale anche il suo legame con Lautaro Martínez, con cui ha formato la coppia “Lu-La”: un’intesa perfetta tra fisicità e tecnica che ha permesso ai due di valorizzarsi a vicenda e di trascinare l’Inter in più competizioni, fino alla conquista dello Scudetto.
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