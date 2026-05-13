Stagione finita col Napoli per Romelu Lukaku. L'attaccante ha trovato l'accordo col club per tornare in Belgio e curarsi in vista dei Mondiali del 2026
Belgio, la carica di Lukaku per lo scudetto: "Ora vinciamo un titolo con i nostri club"
La stagione 2025/26 di Romelu Lukaku al Napoli, che non è praticamente mai decollata, è ufficialmente terminata con due partite di anticipo. Dopo la telenovela dei mesi passati, è arrivata la decisione finale di comune accordo tra club e giocatore. Lukaku si trasferirà definitivamente in Belgio per il suo recupero, rinunciando di fatto a essere a disposizione per le ultimissime sfide contro Pisa e Udinese.
L'attaccante del Napoli, ormai trentatreenne, ha giocato pochissimi minuti nel corso di questa stagione a causa di una serie quasi infinita di infortuni che lo hanno tormentato, portandolo inevitabilmente ad avere anche un grosso problema di forma.
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Napoli-Lukaku: l'avventura in azzurro finisce cosìLa decisione finale di rompere gli indugi è arrivata con l'intento di alleggerire il periodo di nervi tesi e tensioni tra le due parti. Il Napoli, infatti, si era infuriato perché il giocatore stava continuando la sua riabilitazione in Belgio senza farsi vedere. Tutto questo ha fatto male all'ambiente partenopeo, in particolar modo ad Antonio Conte.
Il tecnico salentino, da sempre grande estimatore e mentore del belga, si era lamentato pubblicamente del fatto che l'attaccante non si fosse fatto vivo e se ne fosse andato senza dire quasi nulla durante una sua visita lampo al centro sportivo di Castel Volturno. Malumori che ora vengono messi a tacere dal consenso formale per il rientro a casa.
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Il piano di recupero a Tubeke e l'obiettivo MondialeAdesso l'unico, vero obiettivo di Big Rom è prepararsi fisicamente. Lukaku si allenerà nel centro sportivo della nazionale a Tubeke, assistito dal fido fisioterapista Lieven Maesschalck, per smaltire definitivamente la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, infortunio che non gli ha lasciato tregua dallo scorso agosto 2025.
.@sscnapoli, Lukaku proseguirà in Belgio il percorso di recupero: i dettagli👇 https://t.co/ShG3g804Cb— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 13, 2026
Il belga darà il massimo, ma senza forzature, per recuperare e strappare la convocazione per la rassegna iridata. L'attaccante ha meno di un mese di tempo davanti per mettersi in forma. I test decisivi saranno le amichevoli del 2 e 6 giugno contro Croazia e Tunisia, snodo cruciale in vista dell'esordio al Mondiale in programma il 15 giugno contro l'Egitto.
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