La stagione 2025/26 di Romelu Lukaku al Napoli, che non è praticamente mai decollata, è ufficialmente terminata con due partite di anticipo. Dopo la telenovela dei mesi passati, è arrivata la decisione finale di comune accordo tra club e giocatore. Lukaku si trasferirà definitivamente in Belgio per il suo recupero, rinunciando di fatto a essere a disposizione per le ultimissime sfide contro Pisa e Udinese.

L'attaccante del Napoli, ormai trentatreenne, ha giocato pochissimi minuti nel corso di questa stagione a causa di una serie quasi infinita di infortuni che lo hanno tormentato, portandolo inevitabilmente ad avere anche un grosso problema di forma.

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Napoli-Lukaku: l'avventura in azzurro finisce così

La decisione finale di rompere gli indugi è arrivata con l'intento di alleggerire il periodo di nervi tesi etra le due parti. Il, infatti, si era infuriato perché il giocatore stava continuando la sua riabilitazione insenza farsi vedere. Tutto questo ha fatto male all'ambiente partenopeo, in particolar modo ad Antonio

NAPOLI, ITALIA - 10 MARZO: Romelu Lukaku del Napoli partecipa a una sessione di allenamento il 10 marzo 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il tecnico salentino, da sempre grande estimatore e mentore del belga, si era lamentato pubblicamente del fatto che l'attaccante non si fosse fatto vivo e se ne fosse andato senza dire quasi nulla durante una sua visita lampo al centro sportivo di Castel Volturno. Malumori che ora vengono messi a tacere dal consenso formale per il rientro a casa.

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Il piano di recupero a Tubeke e l'obiettivo Mondiale

.@sscnapoli, Lukaku proseguirà in Belgio il percorso di recupero: i dettagli👇 https://t.co/ShG3g804Cb — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 13, 2026

Adesso l'unico, vero obiettivo di Big Rom è prepararsi fisicamente.si allenerà nel centro sportivo della nazionale a, assistito dal fido fisioterapista Lieven, per smaltire definitivamente ladi alto grado al retto femorale della coscia sinistra, infortunio che non gli ha lasciato tregua dallo scorso2025.

Il belga darà il massimo, ma senza forzature, per recuperare e strappare la convocazione per la rassegna iridata. L'attaccante ha meno di un mese di tempo davanti per mettersi in forma. I test decisivi saranno le amichevoli del 2 e 6 giugno contro Croazia e Tunisia, snodo cruciale in vista dell'esordio al Mondiale in programma il 15 giugno contro l'Egitto.

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